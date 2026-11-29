La aldea de 70 habitantes del Camino de Santiago ideal para visitar: un puente medieval, calles empedradas y más

Entre los municipios de Negreira y Ames, ambos en la provincia de A Coruña, la pequeña aldea de A Ponte Maceira, de apenas 70 habitantes según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ofrece una escapada mágica para huir del bullicio navideño.

A Ponte Maceira, que forma parte de la red de 'Los Pueblos Más Bonitos de España', constituye una parada imperdible en el Camino de Fisterra-Muxía, la prolongación jacobea que sale de Santiago de Compostela.

Una escapada mágica

El puente de A Ponte Maceira tiene un origen medieval Archivo

A Ponte Maceira, ubicado en el tramo entre la capital gallega y Negreira, no solo sirve como punto de descanso y avituallamiento, sino que representa una parada imprescindible en el Camino de Fisterra-Muxía por varios motivos.

El primero, su puente románico del siglo XII sobre el río Tambre.

La leyenda cuenta que, tras morir el Apóstol Santiago, los discípulos que transportaban su cuerpo huían de unos soldados romanos para llegar con sus restos a la ciudad y, cruzando A Ponte Maceira, el puente se vino abajo tras su paso.

El puente, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2022, cuenta con casi 75 metros de largo, cinco arcos apuntados y losas de granito.

También es muy recomendable visitar el Pazo de Baladrón, también llamado Pazo de Quintáns, una antigua casa solariega tradicional gallega formada por un edificio principal y varias dependencias de distintas épocas.

Las calles empedradas del pueblo conducen al visitante hasta la capilla de San Brais, del siglo XVIII, dedicada en sus orígenes a la Virgen del Carmen, y otras construcciones hechas en piedra, entre ellas varias casitas para quienes deseen hacer noche.

Una edición anterior de 'Noites en Vela' Concello de Ames

Entre las fiestas cabe destacar las 'Noites en Vela' en el mes de julio, en la que se ofrece un concierto de música con solo la luz de más de 500 velas que engalanan el puente.

Se trata de una cita cultural organizada conjuntamente por los ayuntamientos de Ames y Negreira que, desde hace ya una década, pone en valor este enclave patrimonial y paisajístico situado en el Camino de Fisterra-Muxía.

En diciembre, el ambiente es tranquilo, pero en el municipio vecino de Negreira se puede disfrutar del espíritu festivo de estas fechas sin aglomeraciones.

Pueblo más bonito de España

Galicia cuenta con cinco pueblos certificados dentro de la asociación 'Los Pueblos Más Bonitos de España', entre ellos A Ponte Maceira. Completan el listado: Mondoñedo (Lugo), Castro Caldelas (Ourense), Oseira (Ourense) y Vilanova dos Infantes (Ourense).

Para llegar, desde Santiago de Compostela, basta con seguir la autovía AG-56 hasta Bertamiráns y continuar después por la carretera AC-544 unos 11 kilómetros. A Ponte Maceira cuenta con un amplio estacionamiento público con espacio para varios vehículos.