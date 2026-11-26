El municipio más bonito de España para visitar en Navidad: mercadillo y encendido de luces desde el 28 de noviembre

La Navidad es una época especial en la que ciudades, municipios y pueblos iluminan sus calles para dar la bienvenida a una de las fechas más esperadas del año, además de decorar sus plazas principales con árboles de gran tamaño y, en ocasiones, instalando pistas de hielo y mercados navideños con decenas de puestos con productos de todo tipo.

En Vilalba (Lugo) ya está todo preparado para el encendido de las luces de Navidad 2026, que tendrá lugar este sábado, 28 de noviembre, coincidiendo con la apertura de su mercadillo navideño. Este contará con más de 15 puestos y ofrecerá una amplia variedad de productos para los vecinos y visitantes que se animen a disfrutar de la localidad en estas fechas.

Encendido de luces

Vilalba se prepara para dar la bienvenida a la Navidad este sábado, 28 de noviembre, con una celebración especial en la Praza da Constitución en la que no faltarán la música, el tradicional encendido de las luces navideñas y las actividades infantiles para los más pequeños.

La jornada comenzará a las 19:00 horas con la actuación de Broken Peach, banda gallega nacida en Vigo que cuenta con más de 15 años de trayectoria y que presentará su espectáculo Christmas Special, una propuesta que mezcla sus temas más conocidos con grandes clásicos navideños.

Uno de los momentos más esperados por el público llegará al finalizar el concierto, cuando se procederá al encendido oficial de la iluminación navideña. Este año, el encargado de pulsar el botón será Diego Villares, futbolista natural de Vilalba y capitán del RC Deportivo da Coruña.

Los más pequeños también tendrán su espacio. La programación incluye actividades para ellos con una sesión de pintacaras con temática de Navidad, que contará con pinturas fluorescentes y purpurina entre las 18:30 y las 20:30 horas.

Mercado de Navidad

Por si fuera poco con toda la programación pensada para el momento del encendido de luces y su previo concierto, Vilalba inaugurará el mismo sábado 28 de noviembre la segunda edición de su Mercado de Navidad.

Los más de 15 puestos estarán dispuestos en la Praza de Santa María los días 28 y 29 de noviembre. En ellos se ofrecerá una amplia oferta de productos de Navidad, artesanía y regalos.

El mercado abrirá sus puertas durante ambas jornadas en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 horas, y de tarde, de 17:00 a 20:00 horas.

Así, este 28 de noviembre Vilalba contará con el encendido de luces a cargo de Diego Villares, un concierto de Broken Peach, actividades infantiles y la apertura de su mercadillo de Navidad. Sin duda, un día muy especial en la localidad.