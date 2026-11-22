El pulpo es uno de los grandes manjares de la gastronomía gallega y, aunque O Carballiño, en Ourense, es uno de los municipios más conocidos por la fama de este plato, también destaca otro pueblo de la provincia de A Coruña donde el pulpo es su mayor emblema gastronómico.

Hablamos de Melide, un municipio coruñés perteneciente a la comarca de Terras de Melide muy conocido por ser zona de paso del Camino de Santiago. Los motivos para visitar esta localidad son muchos, entre ellos su increíble patrimonio histórico y arquitectónico, así como su exquisita gastronomía.

Patrimonio de Melide

Santa María de Melide turismomelide.com

Melide es mucho más que una simple parada del Camino de Santiago. Este municipio coruñés cuenta con un importante patrimonio histórico y arquitectónico que merece la pena descubrir mientras se recorren sus calles.

Uno de los lugares más imprescindibles es la iglesia de Santa María de Melide, una joya del románico gallego construida en el siglo XII y declarada Monumento Nacional. En su interior conserva interesantes capiteles figurativos, pinturas datadas en los tres primeros decenios del siglo XVI y un altar románico que destaca por ser uno de los pocos que se mantienen en Galicia.

Además, la iglesia también cuenta con una imagen gótica de la Virgen de las Nieves.

Otro edificio destacado es la iglesia parroquial de Sancti Spíritus, un antiguo convento franciscano fundado en el siglo XIV. Su elemento más llamativo es el retablo mayor, realizado en 1690 por el escultor barroco gallego Francisco de Castro Canseco.

También merece una visita la capilla del Carmen, situada en la zona de O Castelo, y el conocido cruceiro de Melide, junto a la iglesia de San Roque, considerado por numerosos historiadores uno de los más antiguos de Galicia, probablemente del siglo XIV.

Cruceiro de Melide turismomelide.com

"El anverso representa a un Cristo Majestad sediente, mostrando las llagas de las manos y con un paño que le cubre las piernas. El reverso representa un Calvario", así lo describen desde Turismo de Melide.

A todo ello se suma el Museo da Terra de Melide, nacido en el año 1978, donde se puede conocer la historia, la arqueología y las tradiciones de la comarca.

Exquisito pulpo á feira

Comer pulpo en Melide turismomelide.com

Si hay algo por lo que Melide es conocido es por su gastronomía y, sobre todo, por su pulpo á feira. Este plato se ha convertido en el gran emblema culinario de la localidad y en una de las principales razones por las que muchas personas deciden visitarlo. Su fama ha conseguido que Melide sea considerada una de las grandes referencias del pulpo en Galicia.

No te puedes marchar de Melide sin comer una buena ración de pulpo, pero bien hecho, servido en su tradicional plato de madera, con aceite de oliva, sal gruesa y pimentón.

Además, la oferta gastronómica de Melide también destaca por sus quesos artesanales, el cocido gallego, el lacón con grelos y las empanadas. Y, por si fuera poco, por sus postres, siendo súper conocidos los melindres y almendrados, uno de los dulces más representativos de Galicia.