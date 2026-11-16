El municipio más bonito de España para recorrer a pie y degustar pimientos de Herbón: Pueblo Mágico de 2027

Buenas noticias para los vecinos de la comarca do Sar. Padrón (A Coruña) acaba de ser galardonado como 'Pueblo Mágico del Año 2027', la máxima distinción que otorga la red Pueblos Mágicos de España en el marco de sus Premios Nacionales.

Este nuevo reconocimiento llega después de que Padrón fuera elegido Pueblo Mágico de Galicia en 2025 y de que el municipio acogiera el VI Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos de España el pasado mes de octubre.

Pueblo Mágico del Año 2027

Padrón, en A Coruña Shutterstock

Padrón es uno de los pueblos más emblemáticos de Galicia, reconocido oficialmente como Pueblo Mágico de España. Este año, además, ha sido distinguido con el prestigioso reconocimiento 'Pueblo Mágico del Año 2027'.

Situado en la comarca do Sar, y a solo 26 kilómetros de la capital gallega, Padrón es una parada fundamental del Camino de Santiago. Según la tradición jacobea, fue aquí donde atracó la barca que transportaba los restos del Apóstol Santiago.

El llamado 'Pedrón', la piedra donde se amarró la barca de la leyenda, se encuentra bajo el altar mayor de la Iglesia de Santiago. El templo, con planta de cruz latina, fue reformado por última vez en el siglo XIX, aunque dentro de sus muros se encuentran elementos pertenecientes a construcciones anteriores de los siglos XII y XV.

Pimientos de Herbón Shutterstock

Su casco viejo conserva dos grandes símbolos arquitectónicos y artísticos de la localidad, el Convento del Carmen y la Fuente del Carmen. A ello se suma una variada oferta gastronómica, con varios restaurantes donde degustar los famosísimos pimientos de Herbón.

En la Edad Moderna, varios frailes franciscanos que volvieron de América en el siglo XVI comenzaron a cultivar esta variedad de pequeños pimientos, que, como dice el dicho popular, "uns pican e outros non", en el Convento de San Francisco de Herbón. Por eso, de ahí su nombre.

Y para los amantes de la naturaleza, Padrón ofrece varios espacios al aire libre donde relajarse, como el Jardín Botánico-Artístico, con más de 300 especies y algunos de los nueve elementos que forman parte del catálogo arbóreo monumental del Finisterrae, y el Paseo Fluvial do Espolón, una pequeña zona de paseo al borde del río Sar.

Máxima distinción

Padrón forma parte de la red Pueblos Mágicos de España desde noviembre de 2024, siendo la primera localidad de la provincia de A Coruña en incorporarse a este sello de promoción turística y territorial.

Solo un año después de su incorporación, el municipio fue reconocido como Pueblo Mágico de Galicia 2025, un galardón al que ahora se suma la máxima distinción estatal como Pueblo Mágico de España del Año 2027.

Para el Ayuntamiento, la designación como Pueblo Mágico del Año 2027 supone "una nueva oportunidad para reforzar la promoción exterior del municipio y continuar poniendo en valor sus recursos turísticos, culturales, naturales, gastronómicos y patrimoniales".

"Este premio no es un punto de llegada, sino un estímulo para continuar trabajando y mostrando todo lo que Padrón puede ofrecer", acentúa Anxo Arca, alcalde de Padrón.