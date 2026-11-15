El pueblo más bonito de España donde comer el mejor pulpo y visitar un castillo del siglo XVI: ideal para una escapada

Galicia es una comunidad con mucha riqueza, ya sea cultural, histórica, paisajística o gastronómica. Por ello, además del gran orgullo de todos los gallegos, muchas personas se deciden por visitarla, al menos, una vez en la vida, aunque, siendo sinceros, es muy raro que alguien que visite esta tierra no quiera volver a ella.

Una de las localidades que ofrecen belleza, comida exquisita, cultura e historia es Mugardos (A Coruña), un precioso municipio conocido por el delicioso pulpo a la mugardesa, así como por contar con un castillo del siglo XVI que fue uno de los sistemas defensivos más importantes de la costa gallega.

Defensa de la ría de Ferrol

Castelo da Palma, en Mugardos, Ferrol turismo.gal

El Castelo da Palma, en Mugardos, fue construido en el siglo XVI para defender la entrada de la ría de Ferrol y controlar el tráfico marítimo. Formaba parte de un sistema defensivo de vital importancia, pues frente a él se sitúa el Castillo de San Felipe, creando un estrecho paso de vigilancia.

En el siglo XVIII adquirió mayor importancia militar, integrándose en el llamado "Triángulo de Fuego", un sistema diseñado para impedir la entrada de barcos enemigos en un paso de apenas 600 metros de ancho junto al Castillo de San Felipe y el antiguo fuerte de San Martín.

A lo largo de su historia sufrió daños, reconstrucciones y periodos de abandono. En el siglo XIX fue derruido y posteriormente reconstruido, aunque su aspecto actual pertenece a finales del siglo XX.

Otoño en el Castillo de la Palma Concello de Murgados

En su última etapa funcionó como cárcel militar donde estuvo preso Antonio Tejero (entre 1981 y 1983), el golpista y ex Teniente Coronel de la Guardia Civil que fue uno de los principales implicados en el intento del golpe de Estado de 23 de febrero de 1981.

El pulpo a la mugardesa

Pulpo a la mugardesa Concello de Mugardos

Mugardos es un encantador pueblo marinero situado muy cerca de Ferrol, conocido por su tradición pesquera, su paisaje costero y, sobre todo, por su gastronomía. Uno de sus mayores atractivos es el pulpo a la mugardesa, un plato típico de la localidad que se ha convertido en todo un símbolo de su identidad.

Para rendirle homenaje, cada año se celebra la Festa do Polbo, una fiesta gastronómica que se celebra en julio en el paseo marítimo y que está declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia desde 2009.

Playa de Bestarruza Turismo de Galicia

Además de su gastronomía, Mugardos destaca por su bonito paseo marítimo, su puerto pesquero y sus casas de fachadas coloridas. También merece la pena visitar la playa de Bestarruza, las ruinas del Pazo da Condesa y recorrer el Camiño Real, desde donde se pueden contemplar unas magníficas vistas de la costa y del Castelo de Palma.