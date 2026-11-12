La ruta presenta un desnivel positivo de unos 400 metros Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas

La ruta de senderismo ideal para los días de lluvia: 12,5 km de recorrido a un paso de la ciudad

Aunque la semana está marcada por las lluvias, todavía es posible salir a caminar. Eso sí, conviene evitar las actividades en el exterior si hay tormentas eléctricas o alertas por fenómenos meteorológicos adversos.

En este contexto, existen rutas especialmente adecuadas para los días de lluvia débil o intermitente, como la Eco-Ruta de Senderismo Mandeo-Orballo, una opción accesible para personas de distintos niveles y situada cerca de la ciudad.

Ideal para los días de lluvia

La Eco-Ruta de Senderismo Mandeo-Orballo discurre por la ribera del río Mandeo, un recurso natural fundamental de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y Terras del Mandeo.

"En esta maravillosa ruta, donde predominan los robledales, y la vegetación ribereña, con sus abedules y fresnos, en todo su trayecto unido al río, se podrán observar algunos saltos del río, mientras se camina por una senda de pescadores", explica la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

La ruta también permite descubrir el antiguo balneario de Bocelo, un centro termal al que, en épocas anteriores, acudían numerosos visitantes atraídos por las propiedades de sus aguas sulfurosas.

El recorrido pasa, además, por el puente del Zarzo, donde se ubicaba la Central Hidroeléctrica que abastece este río y desemboca en el Mandeo, otro de los enclaves destacados de este itinerario.

En definitiva, durante el trayecto te adentrarás en senderos mágicos al lado del río y escucharás los sonidos de la naturaleza, carballeiras, abedules y fresnos, "el bosque atlántico gallego".

La Eco-Ruta de Senderismo Mandeo-Orballo finaliza con una visita a Orballo, una empresa dedicada al cultivo, transformación y comercialización de infusiones, tés y productos ecológicos.

"Durante la visita, además de conocer algo de la historia y el patrimonio del lugar, se hará un recorrido por las diferentes especies forestales autóctonas, plantas aromáticas, árnica y té, comentando curiosidades de cada una al tiempo que se degustan algunas de sus infusiones".

Una ruta de 12,5 km

Esta ruta circular por la naturaleza del Mandeo tiene una distancia aproximada de 12,5 kilómetros, "siendo su duración de alrededor de las 4 horas con un desnivel positivo de unos 400 metros".

Al finalizar, una buena opción es acercarse hasta Betanzos, una de las antiguas siete capitales del Reino de Galicia.

La Ciudad de los Caballeros presume de un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico, con joyas del gótico como Santa María do Azoque y San Francisco.

Completan su carácter único el lanzamiento de su gran globo de papel en las fiestas en honor a San Roque, cada mes de agosto, y el singular Parque do Pasatempo, creado a finales del siglo XIX por los hermanos García Naveira.