La ruta de senderismo fácil e ideal para hacer este otoño: 1 kilómetro junto al mar y la naturaleza

El otoño es la estación del año favorita para muchas personas, en especial por los colores rojizos, ocres y dorados con los que se tiñen los bosques. Y teniendo en cuenta que Galicia es predominantemente verde, hacer rutas de senderismo en esta época del año, siempre que la lluvia dé una tregua, se convierte en uno de los planes ideales.

Si eres de los que disfrutan perdiéndose entre árboles y paisajes naturales, pero sin renunciar a las vistas al mar, la Senda dos Sentidos, en Miño (A Coruña), es una opción perfecta. Se trata de una ruta de poco más de un kilómetro que combina ambos paisajes en un recorrido muy sencillo y accesible, y perfecta para hacer en familia o con amigos.

Camino peatonal y lineal

La Senda dos Sentidos es un camino peatonal situado en el municipio de Miño, en A Coruña. Se trata de una ruta lineal de algo más de un kilómetro que conecta el paseo de la playa de A Ribeira, en Miño, con el paseo de la playa de A Alameda, en Ponte do Porco.

El recorrido es sencillo de realizar, por lo que es perfecto para hacerlo en compañía de la familia, incluidos niños, como con amigos y disfrutar de un plan diferente. Además, puedes iniciar la ruta desde cualquiera de los dos extremos.

Se encuentra en uno de los espacios de mayor valor ambiental de Miño, dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Betanzos-Mandeo, en un área calificada como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y clasificada como Zona 2 dentro del Plan Director de la Red Natura 2000. Así, es una zona que destaca por su riqueza paisajística y por la gran variedad de especies de flora y fauna que alberga.

Durante el recorrido tendrás el gusto de poder observar diferentes especies vegetales, como la zarzamora y el espino albar, además de aves como los herrerillos y las currucas zarceras.

Por si fuera poco, también tendrás el gusto de disfrutar de las vistas desde cuatro miradores naturales: Ondalonga, Salgueiro, Loureiros y Carballo, desde los que se pueden contemplar unas bonitas vistas panorámicas de la ría.

Otros puntos de interés

A Ponte do Porco Turismo de Miño

Una vez que finalices la senda, llegarás al paseo de la playa de A Alameda, en Ponte do Porco. Su nombre procede de la plantación de plátanos que rodea este espacio, y es un lugar agradable para pasear y disfrutar del paisaje.

Además de su valor natural, esta zona también cuenta con varios elementos de interés histórico y cultural. Entre ellos destaca el puente medieval de Ponte de Porco, el monumento a los Andrade y la conocida leyenda de Roxin Roxal, que forma parte de la tradición popular de la zona.