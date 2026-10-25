Es un destino ideal para una escapada en octubre o noviembre Shutterstock

El pueblo medieval de 260 habitantes ideal para recorrer a pie: repleto de senderos y caminos para este otoño

El otoño es temporada de escapadas de fin de semana. En este contexto, Galicia ofrece un amplio abanico de pueblos llenos de encanto, como A Pobra de Navia de Suarna, en la comarca de Os Ancares lucenses.

Situado en el área montañosa de Galicia oriental, A Pobra de Navia de Suarna es una pequeña villa medieval, de apenas 272 habitantes, repleta de senderos y caminos ideal para recorrer este otoño.

Una escapada otoñal de cuento

Si estás buscando un destino otoñal, A Pobra de Navia de Suarna es una opción perfecta. Destaca su entorno natural en la comarca de Os Ancares --distinguida por la Unesco por Reserva de Biosfera-- y por su valioso patrimonio histórico situado a orillas del río Navia.

A Pobra de Navia de Suarna limita al norte con Asturias y al este con la provincia de León. Cuenta con una población aproximada de 272 habitantes, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), y ofrece un importante patrimonio histórico.

Vista lejana del Castillo de Navia Shutterstock

En este contexto, el Castillo del Conde de Altamira, también conocido como Castillo de Navia de Suarna, es una pieza clave del patrimonio turístico de la comarca de Os Ancares.

Hablar de sus orígenes implica remontarse al siglo XI, aunque no existen datos concluyentes que permitan confirmar esta teoría. Lo que sí se sabe con certeza es que estuvo habitado por las familias Osorio y Altamira y que, en el siglo XV, sufrió un asalto irmandiño.

Tras este episodio, el castillo fue reconstruido por los condes en su planta poligonal. "Aún se conservan restos de los torreones defensivos circulares y parte de la muralla de su adarve", apunta el Concello de Navia de Suarna.

Desde el Ponte Vella de Navia se obtienen unas bonitas vistas del castillo y del pueblo. Construido en el siglo XV, aunque de posible origen romano, el puente destaca por su singular arco central, que se alza sobre el río Navia.

También merecen una visita los alrededores de A Pobra de Navia, con abundantes vestigios prehistóricos, como las mámoas y dólmenes de Ferreirúa y Vilarpandín o los castros de Liñares, Monterrío, Coedo y Larenres.

En cuanto a la arquitectura religiosa, destacan las iglesias de San Salvador de Mosteiro, San Xosé de Muñís, Santo Estivo de Vilarpandín y Santa María de Rao y Barcia.

Una sierra repleta de caminos y senderos

Para los amantes de la naturaleza, A Pobra de Navia de Suarna es un destino perfecto repleto de caminos y senderos. La Sierra de los Ancares permite realizar multitud de rutas, de todos los niveles, para adentrarse en este territorio.

El municipio cuenta con tres rutas oficiales: Valle del Rao, un recorrido que sigue el curso del río homónimo; A Retorta, un sendero de baja o moderada dificultad, ideal para los que se están iniciando en el senderismo; y Penedo da Forca, un sendero circular de alrededor de 7,25 km.

"El espectáculo natural se completa con la fauna característica del territorio en donde abundan el jabalí, el ciervo, el conejo, la lechuza, el zorro, el gato montés y la ardilla. Podemos disfrutar del urogallo y otra vez del oso pardo".

Así es la Fiesta de la Androlla

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La Fiesta de la Androlla de A Pobra de Navia de Suarna es una de las fiestas gastronómicas más destacadas de la agenda de ocio en Galicia. Dedicada a la androlla, un embutido tradicional de los Ancares lucenses, se celebra a mediados de febrero.

Durante la cita gastronómica, se cocinan las androllas en la plaza del pueblo y, después, se reparten junto con pan y vino a los asistentes. La programación del evento incluye otras actividades, como música tradicional y pasacalles.