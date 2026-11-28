A Coruña no siempre fue tan grande como la conocemos hoy. Hasta 1912, su extensión llegaba hasta el Campo de Carballo, lo que hoy conocemos como la plaza de Pontevedra. Fue ese año cuando el Concello de A Coruña se anexionó el municipio de Santa María de Oza, que comprendía los territorios desde el actual barrio de Os Castros hasta el de Labañou, además de las parroquias de Oza, Elviña, San Cristóbal das Viñas y San Pedro de Visma.

Esta incorporación, junto con las posteriores reformas urbanísticas y el crecimiento de la ciudad, fue dando forma a la A Coruña actual. Durante este proceso, muchos lugares cambiaron por completo, mientras que otros desaparecieron bajo las nuevas calles, edificios y construcciones.

El historiador y técnico de Administración General en el área de Urbanismo del Concello, Arturo Abad, explica que, para comprender los cambios que se han producido en la ciudad, es fundamental tener en cuenta que muchos de los antiguos lugares rurales se transformaron en calles al incorporarse a la urbe.

"Antes calles solamente las había en la Ciudad Vieja, es decir, de las murallas de la ciudad para adentro. Por ejemplo, toda la zona de A Zapateira era un lugar. El Concello creó allí calles nuevas y les dio nombres que no tienen que ver con la realidad toponímica de la zona", cuenta.

La ciudad se expande

Los cambios más importantes se produjeron en el entorno de las cuatro parroquias eclesiásticas que conformaban la ciudad: Santa María del Campo, Santiago, San Jorge y San Nicolás.

Sin embargo, fue en la zona conocida como Orillamar donde comenzó a crecer la ciudad. Abad recuerda que este entorno fue destruido durante la invasión de Drake, el pirata inglés que fue derrotado por la heroína de la ciudad María Pita. Años después, la zona pasó a ser conocida como colación de Santo Tomás. De aquella época perviven nombres de calles como Vigía y Vereda del Polvorín.

En la década de los años 30, durante la época de la República, cuenta que se desarrolló un proyecto llamado 'Ciudad Satélite' que culminó en el actual barrio de Adormideras. "Todo ese lugar tenía nombres como Tarreo das Viñas, Mato y Matiño. Allí no había calles, esos lugares fueron transformados y adquirieron las calles que actualmente se conocen", dice.

La transformación urbanística a partir del Campo de Carballo, actual plaza de Pontevedra, dio lugar a calles y zonas como Teresa Herrera, A Palloza y Juan Flórez.

Lugares desaparecidos

Desde la antigua plaza de Pontevedra partía la carretera de Bergantiños, que comunicaba con lugares como A Moura, Fontenova y lo que hoy conocemos como O Ventorrillo. "Eran lugares que fueron transformados hoy en calles", señala Abad.

Otro ejemplo se encuentra en San Cristovo das Viñas, hoy el polígono de Agrela-Bens, que se desarrolló sobre el antiguo núcleo rural de Agrela.

También en las zonas de San Vicente de Elviña y Santa María de Oza se produjo una profunda transformación urbanística con la construcción de los polígonos como el de Someso. "Aquí desapareció el lugar de A Calaveira, que se llamaba así porque los vecinos decían que allí se habían enterrado soldados de la batalla de Elviña", añade el historiador.

También hubo cambios en el barrio de Eirís, la actual avenida de Lamadosa era conocida antes como lugar de A Lama de Oza: "Porque el gallego que se hablaba en Coruña es el gallego de la gheada, el que hoy se habla en la zona de la Costa da Morte.

Mientras que en San Pedro de Visma, especialmente en la zona del estadio de Riazor: "Era conocido como lugar de Os Prados porque se desmontó todo el terreno que ocupa el actual estadio y se llevó la tierra para rellenar los muelles de la ciudad. Hoy están allí calles como la de Manuel Murguía y el Paseo de Ronda".

En otro punto de la ciudad, en lo que es hoy San Vicente de Elviña, justo al lado del concesionario de Seat, se conocía como lugar de As Laxes de Orro. "De hecho, por allí había una agrupación escolar llamada As Laxes de Orro", recuerda Arturo.

Son muchas las zonas de la ciudad que han cambiado con el paso de los años y que en el futuro lo seguirán haciendo. Abad recuerda que antes de su gran desarrollo urbanístico, A Coruña tenía una extensión menor: "La ciudad terminaba en San Roque de Afora y donde el río Monelos. El resto eran todo lugares rurales", concluye.