Coruña Secreta: las cabinas telefónicas que todavía resisten en la ciudad

Hace ya tiempo que resulta difícil encontrarse con un teléfono público en el que llamar tras echar unas monedas. Una escena más propia de otra época, en la que nadie llevaba un teléfono móvil en el bolsillo y las llamadas tenían más relevancia. Sin embargo, en A Coruña todavía es posible utilizarlos. En el centro comercial Cuatro Caminos resisten tres, dos de ellos en cabinas, en funcionamiento desde hace casi cuatro décadas.

Con la caída en desuso de estos teléfonos, Telefónica inició hace años un proceso de retirada que finalizó en el primer semestre de 2024.

Las de Cuatro Caminos son una rara avis que, por una mezcla de utilidad y nostalgia, han sobrevivido.

Rubén Becerra, director del centro, reconoce que "estas podrían ser las únicas que quedan en la ciudad".

Ubicadas en la plazuela frente al Gadis, junto a O Petón, forman parte de la imagen del centro comercial prácticamente desde su apertura. "En los inicios había más cabinas dispersas por todo el centro pero se fueron eliminando. Estas que quedan se pusieron dos años después de su apertura en 1987", comenta Becerra en una llamada, esta desde su teléfono.

Como la escultura El despertar, de Ramón Conde, estas cabinas son parte de la identidad de Cuatro Caminos.

Becerra explica que "las consideramos como parte de su historia. Yo venía cuando era pequeño y es la típica cosa que recuerdas. Esa parte sentimental también está ahí y no nos olvidamos de dónde venimos".

Pero estos teléfonos no son solamente decorativos.

Todavía es posible utilizarlos a la vieja usanza, insertando unas monedas. Con un precio desde 20 céntimos para una llamada local a 75 para una internacional, el funcionamiento es el siguiente: Al descolgar se puede ver en la pantalla la tarifa programada. Con el auricular en la oreja, se escucha el icónico tono de espera y es entonces cuando se puede introducir el saldo y ya después marcar el número al que se quiere llamar.

Aunque el uso es como el de antaño, lo cierto es que estos teléfonos sí han cambiado, aunque no en su parte visible.

Becerra detalla que antes funcionaban de manera similar a un teléfono fijo, por línea telefónica, pero que ahora cuentan con una tarjeta SIM, así que su funcionamiento es más similar al de un móvil.

Desde el punto de información del centro comercial, a escasos metros, reconocen que son pocos quienes hacen uso de estos teléfonos.

"A veces nos preguntan porque se quedan sin batería en el móvil o se lo han olvidado en casa", comenta una de las trabajadoras sobre los pocos usuarios que quedan, en su mayoría personas mayores.

Los trabajadores de los locales cercanos, como O Petón, Casa Claudio o el supermercado Gadis, reconocen que las cabinas pasan ya muy desapercibidas.

"Me sorprende que haya gente que todavía las utiliza", comenta una de las empleadas, reconociendo que "hoy en día están un poco obsoletas".

Cabina telefónica de Cuatro Caminos. Quincemil

Pese a ello, en estos años han encontrado un nuevo uso: escenario para fotografías.

El director del centro comenta que "sí que vemos muchas veces a gente que se saca fotos. Aquí también tratamos de verlo de esa manera y que sea un elemento decorativo más. Tenemos ese servicio, pero también es cada vez más un punto selfie del centro comercial se podría decir".

La cabina verde

La apuesta del centro comercial por mantener estas curiosas cabinas se extiende dándoles también nuevos usos.

A las tres existentes se suma una cuarta que fue retirada recientemente porque tapaba la visibilidad de un local pero que en breve regresará al centro.

"La estamos restaurando para colocarla en la planta alta, donde tenemos el Rincón Verde. La vamos a pintar de ese color y esta quedará a modo decorativo en esa zona. Queremos que siga como emblema", comenta el director.

"Más que por uso, la conservamos por historia", resume, sobre unos artilugios que parecen cosa del pasado, pero que continúan presentes hoy en día reinventando sus usos.