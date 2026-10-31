Coruña Secreta: la leyenda del santo que da nombre al cementerio más importante de la ciudad

Hay muchos grandes nombres vinculados al cementerio más famoso de A Coruña. Aquí se encuentran Curros Enríquez, Eduardo Pondal, Luisa Villalta, Manuel Murguía, Pucho Boedo o Juana de Vega, además de cientos de coruñeses pero también británicos, holandeses, irlandeses o incluso soldados nazis y musulmanes. Todos ellos descansan en un camposanto que lleva por nombre el de un santo no reconocido de manera oficial por la Iglesia Católica pero sí por el pueblo.

Se trata de San Amaro, de quien dice la leyenda que fue un peregrino francés que viajó hasta Santiago de Compostela y, en su camino de vuelta a casa, se estableció finalmente en Burgos, donde fallecería.

Suso Martínez, guía local que conoce al dedillo todos los rincones del cementerio coruñés, por donde realizó numerosas visitas nocturnas guiadas, cuenta que "aquí todo es leyenda".

"San Amaro —el cementerio, que no el santo— es una catapulta de ánimas. Está ubicado en la costa. En el mundo atlántico el cielo no está en las nubes, sino que es una isla que está detrás del fin de la tierra", explica. El "Ávalon" para los ingleses o "o alén" para los gallegos.

Y aquí está precisamente el paralelismo con la leyenda del santo.

"San Amaro, como los coruñeses, tenía falta de paciencia, era muy vehemente y no podía contenerse sin revelar un secreto. Él quería ver el paraíso y fue en una embarcación de cuero, como en todos los viajes celtas y como la réplica que tenemos en el museo de San Antón. Dicen que hizo un viaje imposible, logró llegar al paraíso y, una vez allí, San Pedro no le dejó entrar. Como vehemente que era le insistió y San Pedro le dejó mirar muy poquito tiempo. Cuando regresó, lo primero que hizo fue propagar lo que había visto y, como castigo, descubrió que en su viaje habían transcurrido 300 años".

Esta leyenda la recogieron Ramón Cabanillas y Castelao, el primero con textos y el segundo con dibujos, en O Bendito San Amaro publicado en el diario vigués Galicia en 1925.

Cova Céltica

Algunos aspectos de esta historia de San Amaro están estrechamente vinculados a la tradición celta que también tiene una fuerte huella en el cementerio.

Suso Martínez cuenta que, entre elementos arquitectónicos que van desde un dolmen hasta el modernismo o el neorrománico, se pueden ver también cruces celtas y símbolos paganos en los nichos y tumbas "que no tienen nada que ver con la religión, sino con la identidad céltica y el Atlántico. A Coruña a partir de comienzos del siglo XX, con la creación de las Irmandades da Fala en 1916, el núcleo coruñés de intelectuales se les llamaba Cova Céltica".

El cementerio reflejó entonces símbolos vinculados al sol, a la moura, "esa guía del más allá" o personajes de mitología céltica que "aparecen representados en algunos de los nichos más antiguos".

Con dos corazones enterrados

Otra curiosidad de San Amaro, esta más romántica, está en el nicho en el que hay dos corazones enterrados.

Se trata de la tumba de Juana de Vega, activista y escritora, casada con el general Francisco Espoz y Mina. El guía cuenta que el militar del movimiento liberal ibérico era mucho mayor que ella y, cuando murió, Juana de Vega solicitó que embalsamaran su cuerpo, que custodió hasta su propia muerte en su residencia, ubicada en el edificio de la calle Real que hoy en día alberga la tienda de Sargadelos.

Con su fallecimiento, el cuerpo de Espoz y Mina se enterró fuera de A Coruña, pero no así su corazón.

"Le sacaron el corazón de la caja torácica y la metieron en una caja de plomo que enterraron con ella", narra Martínez.

Desde entonces, la inscripción del nicho reza: "Aquí yace Juana de Vega, viuda del general Espoz y Mina, cuyo corazón se halla aquí".

Curiosamente, esta tumba se ha convertido en una parada casi obligatoria para los turistas ingleses, la mayor parte de ellos llegados a la ciudad en alguno de los múltiples cruceros que atracan en el puerto coruñés.

Suso Martínez desvela que el motivo está en un poema de William Wordsworth que, inspirado por el tiempo que Espoz y Mina pasó en Inglaterra, escribió The heart of Mina (El corazón de Mina), alabando su carácter.

Un paseo por el camposanto deja ver también el cementerio civil, que data de 1907 y es de los más antiguos de España de su tipo, donde se enterraba "a quienes no querían saber nada de catolicismo en una ciudad muy republicana, muy liberal y muy masónica como esta", o el británico. Este, eso sí, desde fuera, ya que para acceder a él es necesario un permiso del consulado de Reino Unido.

También se pueden observar una fosa común de represaliados de la guerra civil, las tumbas de soldados nazis que iban en un submarino hundido en Estaca de Bares, o los restos de los soldados musulmanes que antes estuvieron enterrados en el Campo da Rata, en la actual Casa de las Palabras.

Aunque en San Amaro ya no se celebran las tan demandadas visitas guiadas nocturnas, el cementerio continúa abierto todos los días del año.

Los vivos pueden entrar en él hasta las 18:00 horas cuando una campana, como se lleva haciendo desde su apertura en 1812, suena para dar aviso del cierre de sus puertas.

Lo que ocurra después, ya es asunto del alén.