Coruña Secreta: los murales que buscan unir a jóvenes y mayores para dar vida a los barrios

Los vecinos de la calle Abegondo, en O Castrillón, conviven desde hace semanas con un nuevo rostro en el paisaje habitual del barrio. Una mujer sonríe desde un mural a quienes se bajan de la línea 1 del autobús y a quienes recorren la calle a pie. Para quienes la conocen personalmente, la imagen tiene un significado especial, pues es una vecina más.

Detrás de este retrato está Xeraccións, una iniciativa artística que busca conectar a las generaciones más jóvenes con las personas mayores del barrio utilizando el arte. El proyecto está impulsado por José Santé, propietario de la librería Santé, donde también se imparten clases de dibujo.

"Se me ocurrió hacer un proyecto con los chavales porque creo que los niños tienen potencial y son muy buenos dibujando. Y dar vida a las paredes viejas del barrio con algo social que pusiese en valor las figuras de nuestros mayores", explica a Quincemil.

El primer mural tiene como protagonista a Arantxa, una vecina original del País Vasco que lleva viviendo en O Castrillón muchos años y que se ofreció voluntaria para participar. Encontrar a alguien dispuesto a modelar, sin embargo, no fue una tarea sencilla. Al tratarse de una iniciativa novedosa en la ciudad, conseguir que los vecinos se animasen a convertirse en modelos llevó su tiempo.

"Buscábamos un perfil concreto. Alguien mayor que esté pasando por una época complicada y que participar le pudiese servir de ánimo", explica Santé.

Además, algunos de los vecinos con los que hablaban terminaban rechazando la propuesta. "Es farragoso estar esperando unos días por una respuesta y que cuando llegue sea negativa. Te deja un poquito fastidiado, pero al final dimos con dos vecinos que sí quisieron participar", cuenta.

De O Castrillón a Eirís

La iniciativa no quiere quedarse únicamente en O Castrillón. Santé trabaja para llevar los murales a otras zonas de la ciudad, con el barrio de Eirís como próximo destino. "Estamos ultimando los detalles y los trámites para pintar uno allí. También queremos irnos a otras zonas cercanas como Monelos y Os Castros", avanza Santé.

Mientras tanto, el proyecto sigue creciendo en el barrio donde nació. El equipo, formado por 11 chicos de entre 14 y 17 años, trabaja en los últimos detalles del primer retrato y ya tiene a otro vecino en el tintero dispuesto a convertirse en protagonista del siguiente mural.

A más largo plazo, la intención es implicar también a los colegios e institutos cercanos, así como al centro de día de Eirís, al que acuden muchos de los mayores de estas zonas de la ciudad. La idea es que la iniciativa vaya más allá de las paredes y reúna a distintas generaciones en torno a un proyecto común.

Por ahora, la curiosidad de los más pequeños ya se hace notar. "A los vecinos les gusta la idea. Los niños pequeños están siempre atentos a cuando vamos completando la ropa del retrato y el fondo. Están ahí deseando ir a ver los avances y a sacarse fotos", concluye Santé.