Coruña Secreta: la cuenta de Instagram que retrata la vida de los gatos callejeros de la ciudad

Están ahí, en los parques, junto a los muros o en los rincones de cualquier barrio. Los gatos comunitarios forman parte del paisaje de A Coruña, pero pocas veces nos detenemos a pensar en cómo viven y en los peligros a los que se enfrentan. El Concello tiene censadas a 13 colonias felinas en diferentes zonas, como Eirís, el Barrio de las Flores, la playa de Oza y Os Rosales, entre otras.

El pasado 3 de octubre, la concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, anunciaba la digitalización del modelo de gestión de las colonias felinas callejeras para controlar la población felina mediante la esterilización y mejorar la formación de las personas voluntarias.

Más allá de las medidas institucionales, también hay iniciativas ciudadanas que buscan llamar la atención sobre la realidad de estos animales. Ese es el objetivo que perseguía Neko, un coruñés de 30 años que creó a finales de mayo el proyecto Gatos Koruños y que prefiere mantener su identidad real en el anonimato: un perfil de Instagram que convierte en protagonistas a los gatos callejeros de la ciudad, a los que muchas veces no se les presta la suficiente atención.

"Es una manera de referirme a esos gatos que también forman parte de A Coruña, aunque muchas veces apenas reparemos en ellos. En esta cuenta lo interesante no es quién está detrás de la cámara, sino quién está delante", dice Neko a Quincemil. Su logo, explica, muestra a un gato con una expresión desafiante y combativa, acorde con su vida en la calle.

Con apenas cinco meses de vida, Gatos Koruños sigue sumando seguidores y dando visibilidad a los gatos. "Lo bonito es que, poco a poco, se está formando una comunidad de personas que comparten ese interés por los gatos. Algunas incluso me hacen llegar sus propias experiencias, me hablan de las colonias de sus barrios o me ayudan a conocer mejor la realidad de estos animales", cuenta.

Ir más allá de las fotografías

Un espacio en el que aprender más sobre los gatos comunitarios, incluso para el propio Neko: "De alguna manera, mientras intentaba que otras personas descubrieran a estos animales, yo mismo fui aprendiendo muchísimo sobre su realidad, las dificultades que afrontan y las personas que dedican parte de su vida a cuidarlos".

"¿Y cómo encuentras a los gatos y sus historias?", le pregunto. "A muchos me los encuentro paseando. A veces, en formato de stories, comparto fotografías que me hacen llegar seguidores e información para colaborar o favorecer que se realice una adopción. También han empezado a escribirme personas para compartir sus propias experiencias, hablarme de los gatos de sus barrios y de las colonias felinas", explica.

Neko espera contribuir a cambiar la forma en la que los vemos. A través del proyecto, ha conocido historias bonitas y otras más duras: "Recuerdo especialmente a un gato que tenía uno de sus ojos visiblemente dañado. Me impresionó mucho. Verlo en esas condiciones me hizo reflexionar sobre las dificultades a las que se enfrentan estos animales".

En este sentido, el coruñés pone el foco en que estamos acostumbrados a ver fotografías de gatos preciosos y simpáticos inundando nuestras redes sociales, pero la realidad no siempre es así. "Por eso, en Gatos Koruños no intento mostrar únicamente a los gatos que encajan con lo que tradicionalmente consideramos bonito", apunta.

Una realidad "normalizada"

De hecho, a su juicio, uno de los principales problemas de las colonias felinas es que hemos normalizado su situación: "Estamos tan acostumbrados a ver gatos en nuestras calles que muchas veces olvidamos que vivir en ellas implica enfrentarse a numerosos peligros: enfermedades, parásitos, atropellos, heridas, condiciones meteorológicas adversas y, desgraciadamente, también al maltrato".

Neko valora positivamente la digitalización de la gestión de las colonias felinas de la ciudad, aunque mantiene ciertas reservas ante los problemas que las asociaciones animalistas han denunciado en los últimos años en relación con la financiación, el reconocimiento de colonias y el apoyo a quienes se encargan de cuidarlas: "Por eso, considero que el Gobierno municipal tiene una asignatura pendiente: demostrar que las nuevas iniciativas se traducen en mejoras reales para los animales y para las personas que los atienden", señala.

Por ello, considera fundamental que la digitalización no se quede en una herramienta informática y que también se extienda a las personas que llevan años cuidado altruistamente de estos gatos.

"Registrar que un gato necesita atención veterinaria sirve de poco si después no existen los medios para atenderlo. Facilita el trabajo, pero no sustituye las esterilizaciones, los cuidados veterinarios ni los recursos que necesitan las colonias", asegura.

Otro de los aspectos que le preocupa especialmente es la protección de las ubicaciones de los gatos: "En Gatos Koruños nunca publico dónde se encuentran exactamente los gatos que fotografío, para evitar exponerlos a posibles actos de maltrato. La información sobre la localización de las colonias debería estar protegida y ser accesible a personas autorizadas".

Cambiar la mirada

Neko es consciente de que Gatos Koruños no va a conseguir cambiar de la noche a la mañana la vida de los gatos comunitarios, pero confía en que el proyecto contribuya a despertar el interés por su realidad y a fomentar una mayor implicación ciudadana.

"Me gustaría que el interés no se quedase únicamente en dar un 'me gusta' a una fotografía, sino que, con el tiempo, pudiera traducirse en una mayor implicación ciudadana, apoyo a las iniciativas de protección animal y una actitud más respetuosa hacia los gatos comunitarios", concluye.