Algunos de los juguetes de Pinocchio & Co.

Algunos de los juguetes de Pinocchio & Co. Cedida

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Pinocchio & Co., la tienda online de juguetes para encontrar el regalo perfecto esta Navidad

La marca ofrece más de 400 referencias de juguetes ecológicos, educativos y sensoriales, que estimulan su imaginación y aprendizaje

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La Navidad se acerca y, con ella, la búsqueda de regalos para los más pequeños. Para quienes buscan juguetes que vayan más allá del entretenimiento, Pinocchio & Co ofrece un catálogo de productos ecológicos, educativos y sensoriales que fomentan la imaginación y acompañan el desarrollo infantil.

Esta juguetería independiente de A Coruña cuenta con más de 400 referencias, entre juguetes de madera, tela y cartón, artículos de puericultura, cosmética ecológica, moda y decoración infantil. En enero, el proyecto cambió de manos mediante un traspaso, aunque continúa trabajando con los mismos proveedores, marcas y productos. Por el momento, mantiene su actividad online, con envíos a toda España y entregas locales gratuitas.

Juguetes para descubrir y aprender

La filosofía de Pinocchio & Co. apuesta por materiales sostenibles y juguetes adaptados a cada etapa de la infancia. De cara a estas Navidades, entre sus recomendaciones destacan los juguetes sensoriales para bebés, los apilables y juegos de construcción para desarrollar la coordinación y la lógica, y los juegos de mesa para disfrutar en familia. También cuentan con puzzles, rompecabezas y materiales artísticos que estimulan la concentración y la creatividad.

La sostenibilidad y el juego libre son dos de los pilares del proyecto. Su selección prioriza productos duraderos que puedan acompañar a los niños durante años e incluso pasar de una familia a otra. Además, defienden los juguetes sencillos, capaces de despertar la curiosidad y dejar espacio a la imaginación.

Encontrar el regalo adecuado

Con la campaña navideña en marcha, la tienda está reforzando su stock para ofrecer diferentes opciones a las familias. También proporciona asesoramiento personalizado por correo electrónico, teléfono y WhatsApp para ayudar a elegir el regalo más adecuado.

Su consejo para estas fechas es observar los intereses y las capacidades de cada niño antes de comprar. "En ocasiones, no hacen falta muchos regalos: uno o dos bien elegidos pueden convertirse en una fuente de descubrimientos, aprendizaje y diversión", afirman desde Pinocchio & Co.