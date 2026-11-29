En Galicia, había 1.729 menores tutelados por la Xunta a 31 de diciembre de 2025. En ese año, hubo 52 adopciones nacionales, es decir, dentro del territorio gallego, ya que es una competencia transferida a las comunidades autónomas, son datos compartidos por MANAIA, la Asociación Gallega de Adopción y Acogimiento. De esta manera, aquella persona interesada en ser padre o madre adoptante solo podrá solicitarlo a través de la comunidad autónoma en la que resida.

Y es que tener hijos es un deseo bastante extendido. Probablemente, todos en algún momento nos lo hemos planteado, ya sea para decidir si queremos o no tener descendencia o para escoger cómo queremos llegar a este objetivo. En el caso de Tamara, que es actualmente presidenta de MANAIA, ella explica que es madre adoptiva "por convicción". Y es que desde los 11 años, cuando su familia acogió a un niño de Santiago de Cuba durante todo el verano. "Lo que lloramos mi hermano y yo cuando se fue fue terrible y decidí que mi camino iba a ser formar una familia por adopción. Con todo lo que se puede decidir a los 11 años al respecto, vaya", cuenta Tamara sobre ese primer momento en el que decidió cuál iba a ser su futuro.

Esta idea que nació cuando era una niña la fue madurando año a año hasta tomar la decisión, cuando la vida se lo permitió, de presentar la solicitud. En un inicio se postuló para adopción tanto nacional como internacional y niños de entre 1 y 3 años. Nos explica que "los bebés hasta 1 año están en lista única, la diferencia es que va por riguroso orden de entrada, entonces, la asignación es por orden de lista", esto hace que sea algo diferente de una adopción a niños algo mayores, pero tiene un gran inconveniente.

"Yo creo que tiene que ver con el hecho de que todo el mundo quiere bebés y es una forma de complacer a las familias, más que buscar las necesidades de los niños". Ante esto Tamara hace mucho hincapié en que es la familia la que debe cubrir las necesidades de su hijo, no el pequeño los deseos de formar una familia de los padres adoptantes. Explica que la "estructura que hay, aunque ya está cambiando, es muy adultocentrista y basada en el mal llamado derecho a ser padre o madre".

Y es que, realmente, existe el derecho al matrimonio según la Declaración de Derechos Humanos, pero no como tal el derecho a ser padre o madre. En cambio, la infancia sí es una etapa de especial protección jurídica y uno de los derechos de los niños es el de tener una familia. Sobre esto, Tamara nos explica "la adopción o el acogimiento son medidas de protección de la infancia, para que un niño no tenga que vivir en un centro, sino que pueda desarrollarse plenamente basado en las normas de la ONU sobre los derechos del niño". "Es muy fácil pensar, hay una lista, tú entras y se te va dando un niño como quien te da un piso de protección oficial o cualquier otra cosa" comenta respecto a una percepción errónea, pero muy extendida de cómo es un proceso de adopción.

Es cierto, también, que en nuestra mente la primera imagen que nos surge al pensar en una adopción es esa: un bebé pequeño que va a una nueva familia, pero hay muchos niños que no tienen esa oportunidad, en muchos casos por llegar al sistema más tarde, ya que los casos de bebés entregados al nacer son casi anecdóticos.

En Galicia, en 2025, hubo únicamente 10 bebés adoptados y no por falta de familias que se postulen. "Yo inicialmente entré ahí porque cuando me hicieron a mí la entrevista, aunque ya lo había madurado. Llegaba en otro punto distinto al de la mayoría de familias que suelen optar por la adopción como el último paso en la planificación familiar. Aunque hay muchas excepciones como yo, pero el imaginario social y realmente la mayoría llegan allí al finalizar un proceso de esterilidad, probablemente también de inseminaciones in vitro, de fecundaciones y demás, ¿no?"

Adopción internacional

Respecto a su propia experiencia, Tamara comenta que, en un inicio, entró en la lista única y también en adopción internacional, además de en la nacional. "Yo me apunté a todo. Fue como, sí, a todo. En ese momento no era capaz de ver más allá de que hay un niño que necesita una familia; me dan igual las características del niño, un niño necesita una familia", explica sobre ese primer momento.

Sin embargo, una vez que comenzó a investigar sobre los países de origen, sus legislaciones, el proceso que habían pasado otras personas, la cosa cambió. "Escuchas mucho a las familias que ya han hecho esta reflexión, pero escuchas sobre todo a los niños adultos que en su momento vinieron en una adopción internacional que ahora ya han elaborado o están en proceso de elaborar su identidad, pero que se han hecho preguntas, que se cuestionan, y dices bueno, pues a lo mejor la adopción internacional no es todo lo transparente que cabría esperar"

Además, le surgía un gran dilema moral una vez que conoció casos concretos y comenzó a preguntarse: "¿Yo voy a llegar allí y ser capaz de estar 100% segura de que ese niño ha llegado a adopción porque se han agotado todas las vías y no porque ha habido alguna forma de engaño, de manipulación o de lo que sea? Claro, yo no podría vivir con todas estas cuestiones, porque al final sería ser adultocéntrica y yo quería ser madre por adopción, pero el fin no justifica los medios."

De esta manera, después de mucha reflexión, decidió dejar aparcada la adopción internacional e incluso comenta que para ella "debería desaparecer y si no puede desaparecer por lo que sea, porque no hay familias en los países, hay que darle una vuelta demasiado grande que ahora mismo no está siendo así". Pide por ello más transparencia en esta cuestión en los países de origen, más garantías y más control por parte de las agencias y administraciones para evitar situaciones de fraude en las que un niño se dé en adopción, aun cuando podría haber otras opciones más adecuadas.

Una adopción pionera

A pesar de renunciar a la adopción internacional, no renunció a su objetivo. Así, en un momento de su proceso le propusieron la adopción de una niña preadolescente. Cuando llegó a su vida, la que hoy es su hija tenía 11 años, pero esta edad estaba fuera de su ofrecimiento, es decir, fuera del perfil de edad que Tamara había indicado. " Tuve que rehacer el ofrecimiento, que eso no tenía ningún problema, ni ninguna duda. Y se gestionó la situación. En este caso, esa niña necesitaba una familia y yo al final era un lugar seguro para ella".

Aunque por su parte la parte administrativa fue sencilla, ya que solo hizo el cambio en su ofrecimiento, explica que, por las características particulares de su adopción, "la gestión fue muy complicada, muy complicada por la falta de experiencia, supongo, muy complicada por la falta de preparación, por la ilusión de poder llevar a cabo una adopción tan especial". Se refiere a una adopción abierta: "eso quiere decir que el peque adoptado sigue teniendo contacto con su familia de origen. Puede ser madre, padre, hermanos, abuelos, cualquier miembro de la familia de origen o incluso más de uno, si son personas referentes en su vida. Por ejemplo, si tiene varios hermanos, podría mantener el contacto con todos ellos". Destaca que no tiene por qué ser contacto físico, puede ser por carta o a través de las muchas opciones que nos dan a día de hoy las nuevas tecnologías.

Y es que, Tamara nos explica que el tipo de adopción abierta que se hizo en su caso "de un adolescente con su familia de origen probablemente fuera de los primeros en Galicia. No sé a nivel de España, pero en Galicia estoy casi segura de que fue de los primeros, si no el primero". Podemos, por lo tanto, decir que se ha tratado de una pionera que ha abierto camino para que otros niños y adolescentes, que en principio tienen más complicado encontrar una familia, puedan tenerlo más fácil, al menos administrativamente hablando. Pero también al dar ejemplo, pues se muestra que no solo una adopción abierta de un adolescente o preadolescente es posible, sino que puede ser muy exitosa.

El amor se multiplica

Una de las reticencias que pueden tener algunas familias respecto de una adopción abierta es el miedo a que el peque no les coja tanto cariño o que esté más centrado en su familia de origen. Sin embargo, Tamara nos explica la importancia de mantener el contacto con la familia, siempre que sea posible, para el desarrollo del menor y cómo ese miedo es infundado.

"Si tú tienes un hijo, lo quieres al 100%. Y si tienes dos, ¿los quieres al 50% a cada uno? No, al 100% a cada uno. El amor se multiplica, nunca se divide". Y eso es lo que ocurre también a la inversa: los niños quieren a su familia de origen, pero también a su familia de acogida, si la han tenido, y, finalmente, a su familia adoptiva; los amores solo se multiplican.

Por ejemplo, en aquellos niños que han sido tutelados, han residido con una familia de acogida y son adoptados por otra, Tamara considera que "lo ideal sería mantener contacto con la familia acogedora, porque al final no dejan de formar parte de su historia de vida". Es por ello que aboga por que los niños que pasan por un proceso de adopción, siempre que sea posible, mantengan relación con aquellas personas a las que quieren y han pasado por su vida. También es una forma de evitar "el conflicto de lealtades", es decir, que el propio peque pueda sentir que tiene que escoger entre una familia u otra para no herirles.

"A veces parece que el amor se divide y no, se puede multiplicar. En ocasiones las familias de origen, las acogedoras o las adoptivas. pues como que lo queremos (al niño) para nosotros solos y al final ellos acaban en el medio de una lucha de cariños que no tiene nada que ver con ellos. Y se acaban sintiendo responsables de satisfacer las demandas de cada una de las partes implicadas", explica Tamara sobre ese posible conflicto de lealtades que puede sufrir el pequeño si los adultos tratan de reservárselo para ellos mismos.

Adultocentrismo

Y con esto, volvemos a uno de los puntos más importantes tanto para Tamara como para los expertos consultados: el adultocentrismo. En origen la adopción se veía como una forma de planificación familiar centrada en el adulto, en su deseo de tener descendencia y formar una familia, en vez de poner el foco en las necesidades del niño y su derecho a ser cuidado, amado y protegido.

Algo que Tamara tiene claro que ha sido un craso error. Ya que insiste en que la adopción "no es un medio de planificación familiar, sino que somos recursos humanos de la administración (las familias), somos lugares seguros para niños que necesitan desarrollarse en familia y, por otro lado, que escucharlos a ellos es muy importante y no cerrarnos"

Es importante señalar que esta postura adultocentrista se está quedando en el pasado. Tamara nos explica que "ha ido evolucionando mucho y ha habido un cambio del adultocentrismo al niñocentrismo, al ser capaces de escuchar a toda la gente que ha pasado por el sistema, sean adoptados, acogidos o ex-tutelados cuando ya son adultos y ya tienen un discurso formado".

Así, escuchar las reclamaciones, denuncias y necesidades de los niños es una forma de mejorar todo el sistema. También el vocabulario es importante, por ejemplo, Tamara nos corrige 'familia biológica' por 'familia de origen'. "Familias biológicas somos todos, igual que ellos son hijos biológicos. Lo que pasa es que algunos son 'hechos en casa' y otros llegan por adopción o acogimiento."

Porque, al final, lo importante en la adopción es lo que Tamara tanto nos ha repetido, dejar que el amor se multiplique, seamos o no 'hechos en casa', informarnos bien antes de tomar la decisión, escuchar a los niños y rodearnos de otras personas que hayan pasado por el proceso y nos puedan ayudar y de expertos en la materia. Ya que nadie nace sabiendo ser padre o madre y, como nos ha contado Tamara, el camino de la adopción tiene un plus de entrega, que se construye desde la ternura, la paciencia y el cuidado mutuo.