Mercado semanal en el que se venden productos de la huerta de su comarca Concello de Betanzos

El mercadillo ambulante que visitar 3 días a la semana: decenas de puestos con productos locales de la huerta

Los mercadillos ambulantes son una de las tradiciones más arraigadas en Galicia. Decenas e incluso cientos de puestos llenan las calles y plazas principales de varios municipios para vender productos locales de la mayor calidad a buen precio, así como ropa, calzado o artículos de artesanía, entre otros.

Uno de los mercados más conocidos en la comunidad es el mercado semanal de Betanzos, en A Coruña, que se celebra tres días a la semana. A esta cita hay que sumar la popular Feria de Betanzos, que tiene lugar los días 1 y 16 de cada mes. Así, en esta localidad se mantiene muy viva la tradición del comercio ambulante.

3 días de mercado a la semana

El mercado semanal de Betanzos es una de las citas tradicionales más representativas del municipio y el punto de encuentro perfecto para quienes quieren comprar alimentos frescos, de proximidad y de calidad. No tengas duda de que aquí la calidad está garantizada.

Su principal objetivo es impulsar el desarrollo agrario de la comarca de Betanzos y facilitar a la población el acceso a productos naturales de la tierra destinados al consumo diario. Lo común es que los productos locales cuenten con mayor frescura y sabor que los adquiridos en supermercados, de ahí la existencia de este mercado en la localidad.

Situado en la plaza Hermanos García Naveira, este mercado reúne a los mejores productores de la comarca que acuden para vender los productos de sus propias cosechas. Sin duda, es la oportunidad perfecta para encontrar frutas, verduras y hortalizas cultivadas en las tierras de los alrededores.

Los puestos de este mercado ofrecen exclusivamente excedentes de la huerta de la comarca. Así, este mercado conserva su esencia agrícola y su vinculación con el territorio, motivo por el que es una cita tan tradicional y popular no solo en Betanzos, sino en los municipios de su alrededor.

El mercado se celebra todos los martes, jueves y sábados de cada semana, excepto las vísperas y los días posteriores a las jornadas de Feria. Así, la plaza se convierte en el lugar ideal destinado a la actividad comercial y de encuentro, donde vecinos y visitantes charlan entre sí, compran productos de temporada y disfrutan de la calidad de los alimentos de la huerta.

Más allá de su función comercial, este mercado es una forma de mantener las costumbres, la tradición y los vínculos de Betanzos con su entorno natural.