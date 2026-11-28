Ha llegado a Action el mueble de almacenaje más versátil de la temporada: 29,95 euros y hasta 14 kg de carga

Renovar el mobiliario de tu casa no siempre tiene que suponer un gran desembolso económico. La clave es saber dónde buscar, comparar bien los precios entre tiendas y decantarte por el mueble que más cumple con tus necesidades sin que se te salga del presupuesto.

Para ello, echar un vistazo al catálogo de Action puede ser la oportunidad perfecta para conseguir ese mueble que tanto tiempo llevas buscando sin que eso suponga gastarte un gran dineral.

En marrón y por 29,95 euros

Si buscas un mueble práctico, bonito y versátil que aporte un toque especial a tu casa, esta cómoda de madera es justo lo que necesitas. Con unas medidas de 70x36x70 cm, es perfecta para aprovechar cualquier espacio tanto en tu dormitorio como en el recibidor, el salón o cualquier estancia en la que necesites un extra de almacenamiento.

Su diseño es muy sencillo y elegante gracias a su relieve de líneas, que aportan cierta textura al mueble. Además, sus tiradores dorados añaden un toque sofisticado muy especial y bonito. Además, gracias a su color marrón es muy fácil de combinar con diferentes estilos de decoración, ya seas más minimalista o más de llenar cada estancia con muchos objetos.

Cuenta con tres cajones espaciosos, ideales para mantener todo organizado y siempre a mano. Puedes utilizarlos para guardar ropa interior, camisetas, complementos, accesorios, documentos o esos pequeños objetos que nunca sabes dónde colocar y que siempre generan ruido visual.

Cómoda de madera. Ref: 3223998 Action

Otra de sus grandes ventajas es su versatilidad. Puedes colocarla en tu dormitorio, utilizarla en el recibidor para guardar pequeños accesorios del día a día o darle un nuevo aspecto a ese rincón del salón que tienes vacío y que llevas un tiempo pensando qué hacer en él.

Fabricada en MDF y hierro, ofrece una capacidad de carga de hasta 3 kg por cajón y 5 kg en la parte superior, por lo que es perfecta para decorarla con una lámpara, un jarrón, marcos de fotos o cualquier elemento que te guste para darle un aspecto más personal.

Sin duda es una cómoda funcional y elegante ideal para darle un aire nuevo a cualquier estancia y ganar espacio de almacenamiento extra. Lo mejor de todo, su precio, pues solo cuesta 29,95 euros. No dudes en comprarla vía online antes de que se agote o acudir a tu tienda Action más cercana. Recuerda que en Galicia tienes opciones en las cuatro provincias.