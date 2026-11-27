Betanzos encendió este viernes, 27 de noviembre, las luces de su Navidad en un acto celebrado en la plaza García Naveira, que se llenó de vecinos y vecinas de todas las edades. El encendido corrió a cargo de la Asociación Xóvenes do Pobo, que celebra este año su 50 aniversario, de la mano de Ton Pena, en representación de la entidad.

La alcaldesa, María Barral, se dirigió a él: "hoy son tus manos las que encienden la Navidad de Betanzos, y extendió el reconocimiento a toda la asociación, "a las que estuvieron desde el primer día, a las que llegaron después, a las que ya no están y a las que siguen aquí".

Barral agradeció a la asociación "recuperar las danzas medievales" y devolverle al Concello "una parte de su memoria". Recordó que el año comenzó con un calendario de homenaje a Xóvenes do Pobo y que, con las luces de Navidad, "se cierra el círculo". Para la alcaldesa, cincuenta años son "cincuenta años de Betanzos siendo más Betanzos", y dio las gracias "en nombre de toda la ciudad".

Luces de Navidad en Betanzos (A Coruña) Cedida

La iluminación de esta Navidad supone un salto importante: se han instalado 900.000 LED y la luz ha llegado a todos los núcleos, de manera que no hay ninguna parroquia del rural sin decoración navideña. "La Navidad de Betanzos es de todas y de todos, vivan en el casco histórico o en la aldea más pequeña", subrayó la alcaldesa.

En la ciudad, la decoración ha crecido con nuevas figuras: una campana gigante, un túnel de luz "por el que apetece pasar despacio", "el nombre de Betanzos escrito en luz para que nadie dude de dónde está" y unos ángeles que dan la bienvenida a quienes cruzan la Porta da Vila. En la plaza de la Constitución esperan Sus Majestades los Reyes Magos.

Barral recordó que la Navidad betanceira "no son solo las luces", sino también la alegría de las calles llenas de gente, el comercio que conoce a sus clientes por su nombre y la hostelería que reúne a todos alrededor de una mesa. Por eso, hizo un llamamiento a vivir las fiestas en la ciudad: "Vivid la Navidad aquí. Pasead, comprad en nuestra ciudad, sentaos en nuestras terrazas, tomad algo en nuestros locales". También pidió invitar "a quienes no viven aquí a descubrir este Betanzos que se pone más guapo que nunca".

Con o sin Ferrero Rocher

La alcaldesa insistió en que esta es la iluminación propia del Concello, la que estaba prevista para este año y que se ha encendido este día "pase lo que pase con el concurso de Ferrero Rocher": "Tienen mucho que ver, pero no son lo mismo. Con concurso o sin él, Betanzos va a seguir siendo un referente en Navidad".

No obstante, dejó claro que el Concello quiere estar entre los cinco finalistas de toda España, algo que se sabrá el lunes 30 de noviembre, y pidió seguir votando por Betanzos mientras la votación permanezca abierta: "Cada voto es una forma de decirle al mundo: aquí estamos, y merece la pena venir". Si Betanzos resulta ganador, habrá un segundo encendido el 16 de diciembre.

La jornada se completó con música y una chocolatada para los más pequeños, entre ellos el alumnado de los colegios Nosa Señora de Atocha y Vales Villamarín, invitados por el Concello. La alcaldesa cerró su intervención con un deseo para todos: «una Navidad llena de luz, de gente querida, de mesas llenas y de ilusión. Que nadie esté solo en estas fechas". Y, dirigiéndose a Ton, dio paso al encendido: "¡Que se encienda la Navidad en Betanzos!".