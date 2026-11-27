Ames despedirá 2026 por todo lo alto. El concello, en colaboración con Mahou 0,0, está organizando una programación especial para que los vecinos digan adiós al año que termina y le den la bienvenida al 2027 sin salir del municipio. Este año, además, incorpora dos fiestas: la Ames Urban en Bertamiráns y la Ames Classic en O Milladoiro.

Estas celebraciones tendrán ambientes y música diferentes, aunque ambas están dirigidas a mayores de 18 años: el Ames Urban a los más jóvenes y el Ames Classic, a los más mayores. Los menores de edad tendrán su propia fiesta pre-fin de año el viernes 18 de diciembre en O Milladoiro, en un evento que se celebrará de 21:00 a 01:00 horas.

"Este ano imos a dar un paso máis, e imos a facer dúas festas de fin de ano. Imos manter a festa de Bertamiráns celebrada o pasado ano, que se chamará Ames Urban, e que está dirixida á xente máis nova, e por outra banda imos organizar a Ames Classic no Milladoiro, para persoas máis maiores, doutras xeracións", concretó el alcalde Blas García, sobre estas fiestas que se enmarcan bajo el lema Fin de ano no teu concello!

Las fiestas de fin de año se organizarán en los pabellones municipales de O Milladoiro y Bertamiráns y comenzarán en ambos casos a partir de las 01:00 horas del 1 de enero de 2027.

La entrada costará 30 euros más gastos de gestión y dará derecho a acceder a la fiesta en horario de 01:00 a 08:00 horas, a dos consumiciones, al servicio de ropero y al transporte de autobús (ida y vuelta) que se habilitará para el evento. Las líneas de bus se definirán según la demanda.

El ayuntamiento, además, celebrará durante la mañana del 31 de diciembre las tradicionales Precampanadas en la praza do Concello de Bertamiráns. La fiesta continuará por la tarde en este emplazamiento con música y animación con una nueva sesión de tardeo tras el éxito que tuvo la iniciativa puesta en marcha el año pasado.