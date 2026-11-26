Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para despedirte del mes de noviembre Quincemil

Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para despedirte del mes de noviembre

La banda sonora de este fin de semana estará protagonizada por el atemporal Elliott Murphy y otros artistas de gran reconocimiento nacional e internacional como Álex Ubago, Marta Santos o Andrés Suárez. Asimismo, tendrá lugar la tercera edición de Norte Cinema Diverso.

Para completar este fin de semana se estrenará la feria portuaria conocida como PortoVivo, que este año estará formada por una pista de hielo cubierta y un pequeño parque de atracciones.

Conciertos del fin de semana

El artista Elliott Murphy aterriza este fin de semana en A Coruña Cedida

El viernes 27 a las 20:30 horas empezamos le damos la bienvenida al fin de semana por todo lo alto con un gran concierto de Andrés Suárez en el Palacio de la Ópera, donde presentará en directo los temas de su nuevo álbum, Lúa. ¡No te pierdas la oportunidad de escuchar en directo a este emblemático artista ferrolano!

El viernes 27 y el sábado 28 a las 22:30 horas podremos disfrutar de una doble fecha del proyecto musical de Sandra Merino y Álex Gallego, conocido como MERINO. Esta nueva parada en la ciudad herculina forma parte de la gira en la que se embarcan para presentar su tercer álbum: El Bosque.

El sábado 28 a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera podremos disfrutar de un concierto inédito de Marta Santos como parte del ciclo A Coruña Live Xperience. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una de las nuevas voces más destacadas de las redes sociales, quien se ha hecho conocer por sus virales covers.

El sábado 28 a las 21:00 horas llega Álex Ubago a la ciudad herculina para dar un concierto irrepetible en el Teatro Colón, donde celebrará con sus mayores fans sus 25 años de exitosa trayectoria musical con su gira ¿Qué pides tú?

El sábado 28 a las 20:30 horas aterriza Nat Simons en Maré Club, donde dará un eléctrico concierto donde sonarán algunos de los grandes éxitos del rock contemporáneo, como Another Coffee and Cigarette Day o Cruzando el paraíso (ft. Loquillo).

El domingo 29 a las 19:30 horas será el turno de Elliott Murphy de protagonizar uno de los conciertos más esperados del mes. Se encargará de cerrar el último fin de semana de noviembre por todo lo alto con su voz, carisma y éxitos atemporales.

Proyecciones del fin de semana

Uno de los filmes que se proyectarán este fin de semana en la Filmoteca de Galicia Filmoteca de Galicia

Entramos en la recta final del mes de noviembre con nuevas proyecciones en la Filmoteca de Galicia. Durante estos días podremos disfrutar de las últimas sesiones del ciclo del director Keisuke Kinoshita y de dos días completos del ciclo Los límites de mi cuerpo son el horizonte:

Jueves 26 a las 18:00 horas - Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer de Jack Walsh

a las 18:00 horas - Feelings Are Facts: The Life of Yvonne Rainer de Jack Walsh Jueves 26 a las 20:30 horas - La cinta blanca de Michael Haneke

a las 20:30 horas - La cinta blanca de Michael Haneke Viernes 27 a las 18:00 horas - Army (Rikugun) de Keisuke Kinoshita

a las 18:00 horas - Army (Rikugun) de Keisuke Kinoshita Viernes 27 a las 20:30 horas - Los cavernícolas de Cande Lázaro

a las 20:30 horas - Los cavernícolas de Cande Lázaro Manera 2 de Élan d'Orphium

Paraíso de Maddi Barber y Marina Lameiro

Desideria de Génesis Valenzuela

Na vibración da madeira de Lois Patiño

Sábado 28 a las 18:00 horas - A la sierra de Armenia de Juan Rodrigáñez

a las 18:00 horas - A la sierra de Armenia de Juan Rodrigáñez A dónde irá veloz de Patricia Esquivias

Dígitos de Alba Matilla

Eu máis de Ángel Montero

On The Road de Isabel María

PortoVivo

PortoVivo regresa a lo grande a la ciudad herculina Cedida

Desde el viernes 27 de 2026 hasta el domingo 31 de 2027 el Puerto de A Coruña se vestirá de Navidad con PortoVivo, una feria destinada al ocio de todo tipo de público.

Las dos zonas protagonistas de este entorno serán la pista de hielo cubierta y el parque de atracciones navideño. Aunque, ¡atención! Este último dejará de funcionar el domingo 10 de enero, mientras que la pista de hielo estará abierta al público hasta el domingo 31.

El parque de atracciones estará situado en la explanada del Muelle de Batería, donde estarán abiertas al público 10 atracciones de 5 euros la entrada cada una de ellas: Boomerang, Tirachinas, Jamaica, Dragón, Saltamontes, Scalextric, una pista americana de coches para niños y adultos, un carrusel de cadenas y Diver Planet.

Para completar la experiencia, PortoVivo se completará con una zona gastronómica compuesta de trucks, churrería, dulces, casetas de juego (tiro, tómbolas...), chocolate caliente y terrazas con vistas al puerto iluminado.

VII Ciclo Butaca de Jazz

Cartel del ciclo Butaca de Jazz en A Coruña Cedida

El ciclo musical Butaca de Jazz del Auditorio Sede Afundación volverá este fin de semana a las 20:00 horas.

En esta ocasión, tenemos una cita el sábado 28 con Daniel García Trío, liderado por una de las voces más originales y reconocibles del jazz europeo actual.

Fusionando de manera magistral la música clásica, las raíces ibéricas y una gran variedad de influencias, Daniel García ha llegado a algunos de los escenarios más prestigiosos, como el Ronnie Scott's de Londres o el Bimhuis de Ámsterdam.

Concurso de Tapas Picadillo

Concurso de Tapas Picadillo Cedida

El viernes 20 dará inicio una nueva edición del concurso de Tapas Picadillo, uno de los eventos gastronómicos más clásicos de la época de otoño de la ciudad herculina. Se podrá disfrutar hasta el próximo domingo 29.

Como es costumbre, los diferentes establecimientos de hostelería ofrecerán a sus clientes tapas creativas y recetario picadillo con precios de entre 3 y 6 euros.

Recuerda que hay grandes premios esperándote si participas votando en la ruta culinaria de Tapas Picadillo. ¡Consulta todo el listado en el siguiente enlace!

III Norte Cinema Diverso

Cartel de la edición de 2026 de Norte Cinema Diverso en A Coruña Cedida

La tercera edición del Norte Cinema Diverso regresa al Teatro Colón el miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 para seguir celebrando la cultura audiovisual de la comunidad LGTBIQ+.

El miércoles 25 inauguramos este nueva edición con una jornada dedicada a mujeres directoras gallegas.

Seguiremos el jueves 26 con la sesión Camiños de pedra, una reflexión acerca del chemsex, es decir, el uso de drogas durante el sexo. También se proyectarán diferentes cortos de Identidades nos marxenes, los cuales estarán protagonizados por personas racializadas y disidentes de género.

Por último, el viernes 27 esta edición de Norte Cinema Diverso llegará a su fin con la sesión Traxectos, una mirada profunda y reflexiva acerca del camino de la muerte.

Mercado nocturno Lama Zeta

El cartel de la edición de 2026 de Lama Zeta Cedida

El sábado 28 desde las 17:00 horas hasta las 01:00 horas del domingo 29 se podrá disfrutar de Lama Zeta de Sísmica Creativa, el mercado nocturno que celebra su segunda edición en el recinto de ExpoCoruña.

En este mercado podrás encontrar una selección de más de 100 expositores con propuestas artesanales únicas.

Además, se celebrarán una serie de actividades paralelas, como talleres de jardinería, cerámica y sostenibilidad; bingos de plantas; propuestas gastronómicas y un espectáculo en directo con tardeo hasta las 01:00 horas.

No te lo pienses más y acude a esta cita tan diferente. La entrada al recinto será completamente gratuita.

Espectáculo de Luli Pampín

Espectáculo 'Millones de Gracias' de Luli Pampín Cedida

El sábado 28 a las 17:00 horas será el turno de Luli Pampín de subirse al escenario del Coliseum herculino para celebrar 10 años de carrera musical que la han consolidado como una de las artistas solistas infantiles más reconocidas a nivel mundial.

No te pierdas este espectáculo infantil, ideal para disfrutar con toda la familia, en la que Luli Pampín protagonizará un show que fusionará música, imaginación y corazón con un gran despliegue vivo con pantallas gigantes, efectos especiales y mucho más.

¡Consigue tus entradas antes de que se agoten!