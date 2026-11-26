Ferrol recibirá a los mejores magos del mundo con cuatro funciones de 'Galicia Ilusiona' en el Teatro Jofre

El festival internacional de magia 'Galicia Ilusiona' celebrará su quinta edición en Ferrol con cuatro funciones en el Teatro Jofre los días 5 y 6 de diciembre. El espectáculo reunirá a ilusionistas de diferentes países con números de magia, grandes ilusiones, malabares y acrobacias.

Los directores del festival, Pedro Bugarín y Dani Polo, presentaron este jueves la programación junto a la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. Bugarín agradeció el respaldo del Gobierno gallego, que por quinto año consecutivo apuesta por esta propuesta artística y que permite ofrecer las entradas a un precio reducido para acercar la magia a todos los públicos.

Las funciones tendrán lugar el sábado 5 de diciembre a las 18:00 y a las 20:30 horas, y el domingo 6 a las 12:30 y a las 17:00 horas, todas ellas en el Teatro Jofre. Las entradas ya están a la venta.

Magos de China, Corea y España

El cartel de esta quinta edición contará de nuevo con el mago Murphy como maestro de ceremonias. Será el único artista que repita respecto a años anteriores, después de la buena acogida del público, que pidió expresamente su regreso.

Entre las actuaciones destaca la del chino Bonjin Koo, especialista en el cambio ultrarrápido de máscaras, una técnica procedente de la ópera tradicional china. En apenas seis minutos es capaz de cambiar de máscara en numerosas ocasiones, a un ritmo que, según explicó Dani Polo, apenas permite apartar la mirada.

También participará el catalán Didak, especializado en grandes ilusiones con aparatos de gran tamaño, en los que las personas aparecen, desaparecen e incluso parecen partirse por la mitad.

El malabarista Tony Frébourg, que pasó seis años en el Circo del Sol y cuenta con nueve récords Guinness, combinará sus habilidades con la magia. Será su primera actuación en Galicia.

La programación incluye además al surcoreano An Ha Lim, premio mundial de magia y especialista en manipulación. Su número consiste en hacer aparecer 732 cartas en la punta de sus dedos en apenas cuatro minutos y medio.

Por último, los acróbatas madrileños Diego y Elena ofrecerán un espectáculo que combina acrobacias aéreas con cambios rápidos de vestuario mientras permanecen suspendidos o realizan sus movimientos.

Impacto en Ferrol y comarca

La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, felicitó a los directores por alcanzar la quinta edición y destacó la buena acogida que está teniendo el festival en las localidades por las que pasa.

Aneiros agradeció también la "buena disposición" del Ayuntamiento de Ferrol y puso en valor la colaboración de Turismo de Galicia, ya que, a su juicio, apostar por eventos de este tipo contribuye a "incrementar el atractivo de nuestra tierra" y a convertir Galicia "en epicentro del mundo del ilusionismo", una disciplina que "está teniendo muchos seguidores", como demuestra el éxito de todas las ediciones.

La delegada subrayó además el impacto turístico del evento para Ferrol y su comarca, ya que a las sesiones del Teatro Jofre asiste público no solo de la ciudad, sino de toda la comarca, y defendió que "dentro de esa Galicia de calidad que estamos vendiendo, también esa parte del ilusionismo está presente, es atractiva y mueve a la gente".