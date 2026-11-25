Una pareja arrasa con 40 platos de almejas en un buffet libre: "Vencimos al sistema, la banca no siempre gana"

Los buffets libres son esos establecimientos en los que puedes comer todo lo que quieras por un precio cerrado. Tanto es así que hay quienes salen del local con la barriga a punto de estallar y la sensación de haber ganado, como mínimo, tres kilos en una sola comida. Aunque la mayoría de estos establecimientos suelen ofrecer comida asiática, hay quienes prefieren apostar por productos típicos de Galicia.

Esto es lo que le ha pasado a dos personas que compartieron en X (antes Twitter) su visita a Sushi Utopía, un restaurante situado en Narón, Ferrol (A Coruña). Durante su visita, fueron capaces de comerse hasta 40 platos de almejas. "China 0 - Ferrol 2", publicaron en la red social.

"Vencimos al sistema"

Dos personas acudieron a un restaurante de sushi en Narón para participar en el llamado 'Almeja Challenge 2026', un reto que, por lo que parece, consiste en comer la mayor cantidad posible de platos de almeja en un buffet libre. Y vaya que sí se han tomado en serio el desafío.

Tal y como han mostrado en su publicación compartida en X, han conseguido hacerse con una auténtica proeza gastronómica: comerse 40 platos de almejas. Una cifra que no está al alcance de cualquiera.

"Hoy vencimos al sistema, la banca no siempre gana", escribieron en su publicación. También explicaron el motivo de su hazaña: "Los del bufé libre de Sushi Utopía, en Narón, dan almejas a voluntad, asumen que no tenemos estómago para tumbarles el negocio". Sin embargo, parece que subestimaron su capacidad.

HOY VENCIMOS AL SISTEMA , LA BANCA NO SIEMPRE GANA Los del bufé libre de sushi utopia #naron dan almejas a voluntad, asumen que no tenemos estómago para tumbarles el negocio : 40 PLATOS DE ALMEJAS NOS COMIMOS HOY EN EL #ALMEJACHALLENGE2026 China 0 - #Ferrol 2 https://t.co/7vZZCXKErg — Fatima Ramone (@ohyeahbrixton) November 24, 2026

En las imágenes que acompañan a la publicación se puede ver a los dos protagonistas posando orgullosos junto a una mesa repleta de platos con las conchas de las almejas vacías. En total, 40 platos. Ellos mismos resumieron el resultado con una frase: "China 0 - Ferrol 2".

Además, en los comentarios de la publicación ella ha animado a todo aquel que lo considere capaz de superar la marca a acercarse al establecimiento y demostrarlo. "El listón está en 40 platos. Quien tenga honor en Ferrolterra que vaya a Sushi Utopía a comerse 41 y rompa el récord", escribió.

Así que ya lo sabes, si crees que puedes superarlos, ya sabes a dónde tienes que acudir.