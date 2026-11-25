Los operarios trabajan este miércoles en el montaje de las atracciones en los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña Quincemil

La Navidad sigue tomando forma en A Coruña y parece que los más pequeños tendrán dónde elegir. A poco más de una semana de que se encienda el alumbrado y de que empiecen a funcionar el mercadillo en la plaza de María Pita y las atracciones en el muelle de Calvo Sotelo, los Jardines de Méndez Núñez se unen a la oferta de la ciudad.

Los operarios han empezado este miércoles, 25 de noviembre, con el montaje de las atracciones en los Jardines de Méndez Núñez que se sumarán a la oferta municipal dentro del Mercadillo de Navidad y que empezarán a funcionar el próximo viernes 4 de diciembre, el mismo día que se enciendan las luces de Navidad. De esta manera, se pueden ver ya la primera atracción, de camas elásticas, un elemento decorativo con un oso navideño de protagonista y dos estructuras de casetas que, previsiblemente, servirán para albergar más atracciones.

En María Pita, donde se están ultimando los últimos detalles del Mercado de Navidad, habrá tres atracciones para los más pequeños: un tiovivo, un tren polar y la casa de Papá Noel.

Las propuestas municipales se unirán al proyecto PortoVivo, impulsado por el Puerto de A Coruña, que convertirá al muelle de Batería en un parque de atracciones navideño. Allí estarán la tradicional pista de hielo, atracciones como un boomerang, Tirachinas, Jamaica, Dragón, Saltamontes, Scalextric, una pista americana de coches, un carrusel de cadenas y Diver Planet. Además, habrá foodtrucks.