Los voluntarios pueden tener acceso a bicicletas y un coche para desplazarse Workaway.info

Magda y Nacho buscan voluntarios para vivir gratis en su casa con piscina: "Necesitamos que cuiden de nuestras mascotas"

Magda y Nacho son pareja y viven en una casa conocida como la Casa Roja. Se trasladaron a Galicia en el verano de 2025 con el objetivo de emprender nuevos proyectos, pero ahora necesitan un poco de ayuda.

En concreto, la pareja busca una persona de confianza que pueda hacerse cargo del cuidado de sus mascotas --un perro, dos gatos y varias gallinas-- durante las Navidades, por un periodo de entre 7 y 10 días. Así lo solicitan a través de Workaway.

Olvídate de pagar alquiler

Nueva oportunidad de voluntariado en Galicia. Magda y Nacho necesitan ayuda con el cuidado de sus mascotas durante las fiestas.

Uno trabaja como traductor y el otro como ingeniero de energías renovables. Ambos compaginan sus jornadas con la vida familiar, por lo que buscan a alguien que pueda echarles una mano en casa.

También necesitan ayuda con algunas tareas de jardinería. A cambio, ofrecen alojamiento gratuito y tres comidas al día, por lo que la persona voluntaria podrá olvidarse del alquiler y las facturas durante su voluntariado.

Practicarás inglés y alemán

Magda y Nacho hablan varios idiomas, entre ellos español, inglés, francés, alemán y polaco. "Hemos vivido en varios lugares del mundo y estaremos encantados de compartir nuestras experiencias".

"Nuestros hijos se crían en español y polaco, pero también sienten curiosidad por aprender nuevos idiomas", agrega la pareja.

Habitación cómoda

Magda y Nacho, a cambio de ayudar con el cuidado de sus mascotas y otras tareas sencillas, ofrecen alojamiento 100% gratuito en una habitación privada con cuarto de baño propio y acceso a la cocina.

El voluntariado también incluye tres comidas al día. "Pueden ser platos tradicionales de España (preparados por Nacho) o vegetarianos", detalla la familia. "Además, podemos proporcionarte bicicletas (o incluso un coche) para ir de compras o descubrir los alrededores".

Cerca de Lugo

Muralla de Lugo Shutterstock

La ciudad más cercana y grande es Lugo, que está a 20 minutos. Su principal atractivo es una gran muralla del siglo III declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con unos 2 kilómetros de circuito transitable a pie.

Otros imprescindibles de Lugo son la Catedral de Santa María, el Puente romano junto al río Miño, A Domus do Mitreo y la Casa de los Mosaicos, una gran casa solariega romana, de finales del siglo III o principios del IV d.C.

Además, "Friol está a solo 5 kilómetros y se puede llegar fácilmente en bicicleta. Podemos compartir coche o bicicletas contigo si necesitas hacer algunas compras o moverte por la zona".