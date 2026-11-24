A Coruña tendrá su primera fiesta lésbica: la sala The Clab cierra sus puertas a los hombres por una noche

A Coruña vuelve a proclamarse como una de las ciudades más diversas y abiertas en el panorama del ocio nocturno. Y es que una de las principales promotoras de fiestas sáficas a nivel nacional ha escogido la ciudad herculina para celebrar su próxima fiesta lésbica este viernes en la sala The Clab. Un evento dirigido exclusivamente a mujeres que llega de la mano de Melocotón, una iniciativa que ya ha pasado por ciudades como Sevilla y Málaga y que ha elegido A Coruña como su primera parada en Galicia.

La cita será en The Clab, la discoteca situada en la calle Costa Rica, junto a la plaza de San Pablo. Desde la sala aseguran que la acogida está siendo una auténtica locura. No dejan de recibir mensajes de personas interesadas y las primeras tandas de entradas -a la venta en la página web del evento-, que tenían un precio más económico, ya se han agotado.

Melocotón nació precisamente para dar más espacio y visibilidad a las mujeres dentro del ocio nocturno del colectivo LGTBIQ+. "Es una promotora de fiestas lésbicas jóvenes con el cometido de poder brindar al público queer un ambiente seguro, divertido y libre", explican desde la organización. Y añaden: "Nosotras también importamos y no se nos da el espacio suficiente".

Aunque A Coruña cuenta con una oferta de ocio bastante amplia para el colectivo LGTBIQ+, esta propuesta tiene una particularidad: es una fiesta exclusiva para mujeres. Se trata de un evento sáfico, es decir, dirigido a mujeres lesbianas y bisexuales, así como a otras mujeres y personas no binarias. Por haber no habrá ni camareros en The Clab, sino camareras.

Primera en Galicia

La elección de The Clab tampoco es casual. El local, conocido históricamente como Chaston, lleva años apostando por abrirse a diferentes públicos y propuestas. A los habituales planes nocturnos ha sumado tardeos, conciertos y otros formatos de ocio, convirtiéndose en un espacio diverso dentro de la noche coruñesa.

Tras su paso por Sevilla y Málaga, Melocotón continúa ampliando su presencia en otras ciudades españolas, entre ellas Granada. A Coruña será su primera experiencia en Galicia, donde la expectación por esta primera convocatoria ya se está haciendo notar.

Las entradas para la fiesta de este viernes pueden adquirirse a través de la página web de Melocotón. En el momento de la consulta, los precios parten de 11 euros, aunque pueden variar a medida que se acerque la fecha.