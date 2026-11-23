El puerto de A Coruña estrenará estas Navidades un parque de atracciones con pista de hielo y un péndulo gigante

El puerto de A Coruña quiere convertirse esta Navidad en uno de los grandes puntos de ocio de la ciudad. A la tradicional pista de hielo se suma esta vez una propuesta mucho más ambiciosa: Puerto Vivo, un parque de atracciones navideño con juegos, puestos de comida y nuevas instalaciones para todas las edades.

El proyecto se instalará principalmente en el muelle de Batería, donde una de las grandes novedades será el Boomerang, una atracción de gran tamaño que promete convertirse en uno de los reclamos de esta edición. Se trata de un péndulo que alcanza varios metros de altura y que gira hasta completar una vuelta.

Esta se suma a otras tantas propuestas que ya están publicadas en la página web del parque, donde se reflejan todos los detalles acerca de cada una de las propuestas para esta primera edición del evento.

Entre los nombres de las atracciones están el Tirachinas, Jamaica, Dragón, Saltamontes, Scalextric, una pista americana de coches, un carrusel de cadenas y Diver Planet. Cada subida individual tendrá un precio de cinco euros, aunque los visitantes podrán adquirir bonos de tickets desde los 10 hasta los 50 euros para utilizarlos en las atracciones incluidas.

El proyecto Puerto Vivo llevará al muelle de Batería juegos, atracciones infantiles y puestos de comida, mientras que la pista de hielo se instalará en la antigua nave de TMGA. Estas son las apuestas que trae Porto Vivo al puerto de A Coruña.

El Boomerang

Imagen creada con IA de la atracción de Boomerang por Porto Vivo Porto Vivo

El proyecto se instalará principalmente en el muelle de Batería, donde una de las grandes novedades será el Boomerang, una atracción de gran tamaño que promete convertirse en uno de los reclamos de esta edición.

Se trata de un péndulo que alcanza varios metros de altura y que gira hasta completar una vuelta, con capacidad para 16 personas en cada turno. Cada viaje costará cinco euros y no estará incluido en los bonos de atracciones.

El bono de atracciones

Simulación de Porto Vivo del parque de atracciones Porto Vivo

La explanada contará también con distintas propuestas infantiles, entre ellas el Tirachinas, Jamaica, Dragón, Saltamontes, Scalextric, una pista americana de coches, un carrusel de cadenas y Diver Planet.

Cada subida individual tendrá un precio de cinco euros, aunque los visitantes podrán adquirir bonos de tickets desde los 10 hasta los 50 euros para utilizarlos en las atracciones incluidas. El Boomerang será la única atracción que quedará fuera de estos bonos.

La pista de hielo

Imagen creada con IA de la pista de hielo por Porto Vivo Porto Vivo

Otra de las novedades estará en la ubicación de la pista de hielo. Este año dejará su emplazamiento habitual para trasladarse al interior de la antigua nave de TMGA, en el muelle de Calvo Sotelo.

Contará con una superficie de 30 por 30 metros y sesiones de 30 minutos por 11 euros, con patines incluidos. También habrá pingüinos estabilizadores para ayudar a los más pequeños a mantener el equilibrio.

Las mañanas de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas, estarán reservadas para centros escolares hasta el 21 de diciembre y entre el 10 y el 31 de enero.

La instalación contará con itinerario y aseos accesibles, cabinas de cambio adaptadas y espacios para sillas de ruedas junto a la pista. También se permitirá el acceso de perros de asistencia.

Foodtrucks

Puerto Vivo completará la oferta con una zona gastronómica en la que habrá food trucks, dulces, chocolate caliente y terrazas frente al Atlántico. Los detalles de esta propuesta se darán a conocer próximamente.

El puerto de A Coruña quiere convertirse esta Navidad en uno de los grandes puntos de ocio de la ciudad. A la tradicional pista de hielo, que cada año reúne a cientos de personas, se suma esta vez una propuesta mucho más ambiciosa: Puerto Vivo, un parque de atracciones navideño con juegos, puestos de comida y nuevas instalaciones para todas las edades.