Tinho y la Orquesta Gaos en el encendido de luces de Marineda City Marineda City

Espectáculos infantiles, juegos, visitas de Papá Noel y los Reyes Magos y propuestas solidarias e inclusivas forman parte de la programación del centro comercial para estas fiestas navideñas. ¡No te lo pierdas!

Marineda City, en A Coruña, tiene los mejores planes para celebrar la Navidad en familia

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Marineda City celebra la Navidad con una programación para disfrutar en familia, que incluye espectáculos infantiles, juegos, visitas de Papá Noel y los Reyes Magos y propuestas solidarias e inclusivas. Una amplia oferta de ocio y experiencias con la que el centro comercial, propiedad de MERLIN Properties, invita a compartir momentos especiales durante estas fiestas.

La programación arrancó el pasado 20 de noviembre con el encendido de la iluminación navideña, que reunió sobre el escenario a dos exponentes del talento musical coruñés: Tinho y la Orquesta Gaos. El centro rebosa espíritu navideño con luces, guirnaldas, adornos y puntos selfie para inmortalizar la visita.

Espectáculos para la familia

La imaginación, el humor y la fantasía protagonizarán la programación infantil. Del 27 de noviembre al 4 de enero, Marineda City ofrecerá 20 espectáculos familiares que llenarán la plaza Emilia Pardo Bazán de teatro, magia, circo, música y cuentacuentos.

La propuesta incluye aventuras fantásticas como Alicia! o Sherezade, Aladino e os tres beduinos; historias navideñas como La fábrica de juguetes de Navidad y Érase una vez Papá Noel; y espectáculos de humor y malabares, como los de Javi Javichy o Rogelio III. La Fête, finalista de los Premios María Casares 2025.

Papá Noel en Marineda City, en A Coruña. @leolopezfoto

También habrá espacio para acercar la cultura gallega a los más pequeños con As palabras perdidas y descubrir propuestas originales como Comedia, que combina humor, música e inteligencia artificial. Todas las actuaciones se celebrarán de 18:30 a 19:30 horas en la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta baja, frente a Zara.

Regalos y solidaridad

Del 18 al 28 de diciembre, un elfo travieso recorrerá Marineda City dejando divertidas trastadas que las familias tendrán que descubrir.

Un árbol decorado con calcetines o unas misteriosas huellas que conducen a una puerta diminuta son algunas de las sorpresas de "¿Encontraste la trastada del elfo?". La iniciativa propone recorrer el centro comercial siguiendo pistas, resolviendo pequeños retos y descubriendo rincones transformados para la ocasión.

Encendido de luces de Marineda City 2026 Marineda City

Cada trastada permitirá participar en la Ruleta Traviesa. Bastará con escanear un código QR, registrarse y probar suerte para conseguir tarjetas regalo, premios de establecimientos participantes y sorpresas. El elfo aparecerá para interactuar con los niños y ayudarles a descubrir sus ocurrencias los días 18, 19, 20, 26 y 27 de diciembre, de 18:00 a 20:00 horas.

La actividad tendrá también un componente solidario: por cada registro, Marineda City donará un euro a la Fundación Meniños para apoyar su programa AXIA, centrado en la prevención del acoso escolar y la promoción del buen trato.

Una Navidad para todos

La solidaridad y la inclusión volverán a ocupar un lugar destacado. Del 8 de diciembre al 5 de enero, Marineda City ofrecerá su tradicional servicio de empaquetado de regalos en la plaza Emilia Pardo Bazán, en colaboración con la asociación Poten100mos. A través de su programa Impresiona, mujeres en riesgo de exclusión social tendrán una oportunidad laboral durante la campaña navideña.

Los encuentros con los personajes más esperados también estarán adaptados a distintas necesidades. Papá Noel visitará Marineda City del 19 al 23 de diciembre de 18:00 a 21:00h horas y el 24 de diciembre de 17:30 a 19:30 horas y los Reyes Magos recibirán a los más pequeños los días 2, 3 y 4 de enero de 18:00 a 21:00 horas, en la planta 2.

El rey Baltasar recibiendo las cartas de los más pequeños en Marineda City. @leolopezfoto

Además de las visitas generales, habrá sesiones inclusivas en una Sala Amigable, un espacio libre de ruido diseñado en colaboración con la Fundación ENKI, la FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia) y la Federación Autismo Galicia. El objetivo es facilitar estos encuentros a niños y niñas con distintas necesidades, en un entorno tranquilo, accesible y con menos estímulos.

La sala permitirá acceder a una familia cada vez y contará con iluminación y música tenues, pictogramas y materiales explicativos para anticipar la experiencia. También dispondrá de una zona de espera confortable y acceso directo al exterior, evitando los pasillos del centro comercial a quienes tengan mayor sensibilidad sensorial.

Mercadillo navideño

Hasta el 10 de enero, la plaza exterior de Marineda City acogerá su tradicional mercadillo navideño, con puestos de artesanía y artículos para regalar o darse un capricho: bisutería, minerales, figuras y calcetines navideños, peletería y perfumería árabe.

Para quienes buscan planes de ocio familiar, Marineda City cuenta con la mejor oferta de Galicia: los cines Cinesa, con 12 salas, incluida una sala iSense y butacas VIP; la bolera Estrella Park, con máquinas recreativas y escape rooms; y el karting indoor más grande de Galicia. Además, del 19 de diciembre al 3 de enero, la plaza exterior acogerá un espacio de entrada libre y gratuita con una zona dedicada a Playmobil, donde los más pequeños podrán divertirse con sus personajes favoritos.

Mucho más que compras

Marineda City reúne compras, restauración y ocio para todos los públicos. Sus más de 200 establecimientos ofrecen moda, complementos, belleza, tecnología, deporte y hogar, además de una amplia oferta gastronómica. Marcas como Decathlon, Ikea, Media Markt, todas las firmas del Grupo Inditex, Leroy Merlin o Primark convierten al centro en un polo de atracción comercial y turística.

Cuenta también con 6.000 plazas de aparcamiento gratuito, puntos de recarga para vehículos eléctricos, zonas de descanso, salas de lactancia y cambiadores, áreas infantiles y préstamo de sillas de paseo y ayudas a la movilidad. Además, es un espacio pet friendly, por lo que las mascotas pueden acompañar a sus familias.

Durante la campaña navideña, el centro abrirá los domingos y festivos del 29 de noviembre; 6, 13, 20 y 27 de diciembre de 2026; y 3 y 10 de enero de 2027.

Toda la programación y horarios pueden consultarse en la web de Marineda City.