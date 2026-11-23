Galicia Ilusiona cerró este sábado un extraordinario fin de semana en A Coruña, donde cerca de 4.000 espectadores disfrutaron de las cinco sesiones de su Gran Gala Internacional de Magia, celebradas este fin de semana en el Teatro Colón. Todas las funciones colgaron el cartel de completo, confirmando la excelente acogida del festival en la ciudad.



El público pudo disfrutar de un espectáculo de primer nivel con seis artistas internacionales que sorprendieron con disciplinas y números muy diferentes. Entre los momentos más impactantes destacó la actuación del chino Bonjin Koo, que dejó al público asombrado con el espectacular arte del cambio de máscaras chinas, una tradición milenaria vinculada a la ópera de su país.



También brilló el francés Tony Frebourg, nueve veces récord Guinness, con una extraordinaria demostración de habilidad y dominio de los diábolos. Por su parte, el ilusionista An Ha Lim sorprendió con su virtuosismo en la manipulación de cartas, mientras que Didak llevó al escenario sus grandes ilusiones y transformaciones imposibles.



La gala, conducida por el carismático Murphy, tuvo un cierre especialmente memorable con la actuación de los españoles Diego & Elena. La pareja combinó acrobacias aéreas y cambios ultrarrápidos de vestuario en un espectacular número de magia en las alturas que puso el broche final a las cinco sesiones y que, sin duda, quedará en el recuerdo de los espectadores.

La extraordinaria respuesta del público, junto con las valoraciones positivas recibidas, vuelve a situar a Galicia Ilusiona entre las grandes citas culturales y de entretenimiento de Galicia.



Desde la dirección del festival, Pedro Bugarín y Dani Polo destacan la satisfacción por el resultado de estas cinco funciones y agradecen al público coruñés su respuesta, así como al Teatro Colón y a la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, su apoyo para hacer posible esta cita.



Tras este exitoso comienzo en A Coruña, Galicia Ilusiona continuará su recorrido por Vigo, Pontevedra, Lugo, Ferrol, Ourense y Santiago de Compostela, llevando la magia internacional a ocho ciudades gallegas en esta quinta edición.