Este fin de semana, entorno al partido Deportivo-Barcelona, Fundación Meniños y Deportivismo Solidario sumarán esfuerzos en la defensa de los derechos de la infancia y, especialmente, del derecho de todos los niños y niñas a jugar, disfrutar y crecer a través del ocio y el deporte.

Para ello, organizan el evento Hoxe xogamos por algo máis, que se celebrará el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en la plaza de la Tolerancia, junto al estadio de Riazor, contará con un espacio propio de Fundación Meniños, donde se instalará un fotomatón solidario durante ambas jornadas.

Además, las actividades infantiles, la animación deportiva y los diferentes espacios de encuentro previstos en el evento contribuirán a poner en valor la importancia del juego y el ocio compartido como parte fundamental del desarrollo de la infancia.

La necesidad de jugar

La participación de Meniños en este evento pone el foco en una dimensión de los derechos de la infancia que, según explican desde la fundación en nota de prensa, pese a su importancia, no siempre recibe la atención que merece: el derecho al juego.

Jugar no es únicamente una forma de entretenimiento, sino una necesidad y un derecho fundamental para el desarrollo físico, emocional, social y creativo de niños, niñas y adolescentes. A través del juego se construyen relaciones, se explora el entorno, se desarrolla la identidad y se generan experiencias positivas de aprendizaje y convivencia.

Precisamente para garantizar este derecho nace el Proyecto Cancha de Fundación Meniños, una iniciativa dirigida a niños, niñas y adolescentes que, debido a sus circunstancias familiares, tienen limitado el acceso a actividades deportivas, lúdicas o de ocio compartido. El proyecto responde a una realidad detectada por los equipos de intervención de la Fundación en su acompañamiento a las familias: no todos los niños y niñas cuentan con juguetes, espacios o recursos para disfrutar del juego, ni todas las familias disponen de las mismas oportunidades para compartir experiencias de ocio.

Frente a esta situación, Cancha trabaja para acercar esas oportunidades a la infancia, promoviendo también espacios de encuentro familiar, relaciones positivas y experiencias de buen trato.

Mónica Otero, coordinadora del Área de Intervención Familiar de Fundación Meniños, destaca en nota de prensa la conexión entre los valores de ambas entidades: “El deportivismo tiene una cualidad muy clara, que es el compromiso. Es una afición comprometida con su equipo independientemente del momento que atraviese. Trasladar ese compromiso a la infancia nos parece un match increíble”.

Compromiso social deportivista

Por parte de Deportivismo Solidario, David Pujades Suárez-Pumariega subraya el potencial de movilización de la afición deportivista y la importancia de ponerlo al servicio de iniciativas sociales: “Es muy positivo aprovechar el movimiento deportivista para una buena causa. Utilizar todo el potencial que genera el deporte y que mueve a tanta gente para concienciar y ayudar a quienes lo necesitan es una oportunidad que merece la pena aprovechar”.

El acercamiento entre ambas entidades surgió precisamente de la voluntad de encontrar una organización que trabajase en favor de la infancia y cuyo proyecto estuviese vinculado con el espíritu de la iniciativa. Tras conocer la labor de Meniños, el colectivo encontró en el Proyecto Cancha una conexión directa con la propuesta de Deportivismo Solidario: generar espacios para que niños y niñas puedan disfrutar del deporte, el juego y las experiencias compartidas.

Mónica Otero finalizó destacando que esta alianza representa así una nueva oportunidad para ampliar esa red de apoyo y acercar el compromiso con los derechos de la infancia a la ciudadanía. “Porque garantizar que todos los niños y niñas puedan jugar, disfrutar y crecer con oportunidades también es una forma de construir una sociedad más justa, cuidadora y solidaria”, concluye.