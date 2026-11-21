La pista de hielo del puerto de A Coruña retrasa su apertura: prevé abrir el viernes 27 de noviembre

La pista de hielo instalada en el Puerto de A Coruña, finalmente no abrió al público este sábado 21 de noviembre, como estaba previsto inicialmente. La instalación retrasa así su puesta en funcionamiento y apunta ahora al viernes 27 de noviembre como posible fecha de estreno, aunque todavía no está confirmada.

La organización trabaja con ese día como referencia, pero advierte de que la apertura podría demorarse algunos días más. La fecha definitiva se anunciará a través de la página web oficial de Portovivo, organizadora de la misma, una vez que esté cerrada.

La pista de hielo es una de las propuestas de ocio previstas en el espacio del Puerto de A Coruña que busca acercar esta zona de la ciudad a vecinos y visitantes mediante diferentes actividades. Su apertura coincide con el inicio de la temporada navideña y está prevista como uno de los atractivos para disfrutar en familia durante las próximas semanas.

Esta empresa es, además, la adjudicataria de la instalación y montaje del mercado de navidad de María Pita, que trata de evitar los errores cometidos el pasado año 2025 y lograr convertirse en uno de los puntos de referencia de estas fechas en la ciudad herculina.