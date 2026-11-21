Imagen de archivo de un puesto de frutas, producto muy habitual en el feirón de Sada (A Coruña) Shutterstock

Los feirones forman parte de la cultura popular gallega y son una tradición muy arraigada en la comunidad. Por ello, numerosos municipios a lo ancho y largo de la comunidad celebran sus propios mercadillos ambulantes, ya sean con frecuencia semanal o mensual, reuniendo a cientos de interesados en adquirir productos de calidad a buen precio.

Uno de los más destacados en el área de A Coruña es el feirón de Sada, que tiene lugar todos los sábados en las inmediaciones de la calle Linares Rivas y la plaza de España. Esta cita semanal hace que Sada sea todos los fines de semana el punto de encuentro tanto de vecinos como de visitantes.

De 15:00 a 20:00 horas

Feirón semanal de Sada (A Coruña) los sábados turismodesada.gal

El feirón de Sada es una de las citas comerciales y sociales más tradicionales de la localidad. Con más de cuatro décadas de historia, este mercadillo ambulante reúne a cientos de personas cada sábado dispuestas a disfrutar del increíble ambiente que se genera en estas citas.

Una de sus particularidades es su horario de tarde, poco habitual en este tipo de mercados. El feirón se celebra todos los sábados del año, entre las 15:00 y las 20:00 horas, y ocupa la calle de Linares Rivas y la plaza de España.

"Probablemente la zona más transitada y la que más concentración tiene de superficies comerciales y locales de ocio por m2", indican desde el concello de Sada. Durante ese horario, esas zonas se llenan de actividad y de mucho público.

La oferta es amplia y variada. Los puestos de alimentación tienen un protagonismo especial, con frutas, verduras, hortalizas y otros productos frescos de proximidad, muchos de ellos procedentes de la comarca. También es posible encontrar otros productos gastronómicos gallegos como quesos, empanadas y otros productos tradicionales.

Pero esto no es todo. A estos productos se suman puestos de ropa, calzado, complementos y artículos para el hogar, por lo que hay opciones para todos los gustos, necesidades y bolsillos.

As Brañas y centro urbano

La zona de As Brañas, situada muy cerca de Linares Rivas, concentra numerosos comercios y establecimientos de hostelería. Los sábados, además, acoge parte de los puestos del tradicional feirón. El recorrido comercial continúa por la Avenida da Mariña y la zona de A Tenencia, donde se encuentra el mercado municipal, hasta llegar al puerto, donde hay varias terrazas para descansar.

En cuanto a los horarios, la mayoría de los comercios abren de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, mientras que los supermercados suelen ofrecer jornada continua, por lo general de 09:00 a 21:30 horas. Por su parte, sábados y domingos lo más común es que cierren.