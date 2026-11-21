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Ha llegado a Lidl un mueble de almacenaje por 17,99 euros capaz de soportar hasta 110 kilos de carga
Este modelo cuenta con dos diseños: borreguito con patas de metal estables y tapas protectoras de plástico, y terciopelo con funda de pana
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A las tiendas especializadas en muebles y artículos para el hogar, como Ikea y Jysk, se suma ahora la cadena de supermercados Lidl como una alternativa muy económica para decorar la casa.
La compañía alemana reúne un sinfín de opciones para decorar el hogar en su página web, además de incorporar soluciones prácticas y económicas, como muebles de almacenaje, para ganar espacio extra.
Ideal para ganar espacio
Entre las novedades de Lidl destaca un taburete con espacio de almacenamiento bajo la superficie del asiento, capaz de soportar hasta 110 kilos de carga.
Se trata de una solución muy práctica e inteligente para el día a día, al combinar comodidad de asiento y funcionalidad en una forma compacta.
"El asiento acolchado se puede quitar fácilmente, de modo que el espacio de almacenamiento que se encuentra debajo es rápidamente accesible y permite ordenar mantas, cojines o revistas, por ejemplo", explica Lidl.
El mueble, con número de referencia 100408939, ocupa muy poco espacio "y es especialmente adecuado para salas de estar pequeñas, pasillos o zonas de vestidor".
Además, se adapta a todo tipo de estilos de decoración, pues cuenta con dos variantes: borreguito con patas de metal estables y tapas protectoras de plástico, y terciopelo con funda de pana.
El taburete de Lidl está fabricado con materiales de primera calidad. En este sentido, está diseñado para el uso diario y soporta cargas de hasta 110 kilos, lo que garantiza un uso seguro como asiento adicional.
"La variante con patas de metal se monta utilizando la llave Allen adjunta; la variante de terciopelo destaca por su montaje sin herramienta. De este modo, el taburete está listo para usar rápidamente".
Disponible por 17,99 euros
El precio de venta del taburete con almacenaje, marca Livarno, es de 17,99 euros. Si lo comparamos con artículos similares de otras marcas, destaca por ofrecer unas prestaciones muy competitivas a un precio ajustado.
"Lo compramos para guardar la lana de forma segura, protegiéndola de nuestros gatos. Cumplió nuestras expectativas al 100%", se puede leer en el apartado de valoraciones del artículo.
Otro cliente añade: "Este es mi segundo taburete. Lo esperaba con ansias. Diseño perfecto, gran capacidad de almacenamiento y fácil de limpiar. Lo recomiendo".
La marca cuenta con otras referencias similares, entre ellas una caja de asiento y almacenaje para niños, con volumen de 20 litros, ideal para guardar peluches, accesorios de muñecas o material de manualidades, y una capacidad de carga de hasta 60 kilos.