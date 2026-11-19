El pueblo con un belén electrónico que abre el 21 de noviembre: más de 100 figuras y 40.000 visitantes cada año

La Navidad es una época llena de magia e ilusión. A las pistas de hielo, carruseles parisinos y visitas de Papá Noel y sus Majestades los Reyes Magos de Oriente se suma el montaje de numerosos belenes.

De hecho, uno de los más curiosos se encuentra en el municipio de Begonte (Lugo). Se trata de un belén que destaca por sus movimientos electrónicos y que, desde su puesta en marcha, recibe cada año alrededor de 40.000 visitantes.

Parada obligatoria en Navidad

En Begonte, la temporada de Navidad dura dos meses. El belén electrónico abre sus puertas al público cada año desde principios de diciembre hasta finales de enero. En esta ocasión, la inauguración tendrá lugar el próximo 21 de noviembre, según han confirmado fuentes municipales a este medio.

El belén de Begonte no es un belén al uso porque tiene vida propia. Las figuras están animadas electrónicamente y, conjuntamente, conforman una escena de belén tradicional propia de Galicia, con pastores atendiendo al ganado, carpinteros, labradores que cultivan la tierra y pescadores.

Se instaló por primera vez en el año 1972 y, con el paso del tiempo, ha ido creciendo.

De hecho, hoy en día ocupa toda la planta baja de un local de aproximadamente 150 metros cuadrados (m2), con alrededor de 100 figuras, entre las que no faltan la Virgen María, San José, el Niño Jesús y los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar.

"Su singularidad viene determinada por el mismo hecho de realizar un belén con piezas artesanales y mecanismos electrónicos para su movimiento. Estas piezas se renuevan cada año y son hechas desinteresadamente por los vecinos", explica Turismo de Galicia.

Alrededor del belén, declarado de Interés Turístico de Galicia, Begonte celebra múltiples actividades de carácter cultural.

Desde hace unos años, en la sala contigua está montado el Museo del Belén, donde se van incorporando en cada edición los edificios, las figuras y los conjuntos animados que van siendo renovados en la instalación.

Fechas y horarios

El belén electrónico de Begonte se ha convertido en todo un emblema de la Navidad. La iniciativa nació en el año 1972 de la mano de José Domínguez Guizán, recientemente fallecido, y José Rodríguez Varela y, con el paso de los años, ha logrado consolidarse como una de las citas navideñas más destacadas de Galicia.

Cada año, entre 38.000 y 40.000 personas, de todas las edades y lugares de la comunidad, visitan Begonte y su belén electrónico. En él, aparecen los personajes típicos, además de representar los oficios tradicionales: labradores, pastores, carpinteros, pescadores, etc.

Este 2026, la inauguración tendrá lugar el día 21 y podrá visitarse hasta el 31 de enero del año que viene, en el siguiente horario: