Arteixo (A Coruña) organiza una andaina, teatro y talleres por el Día contra la Violencia de Género

El Ayuntamiento de Arteixo ha preparado una programación especial con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. La propuesta incluye actividades culturales, deportivas y educativas para sensibilizar a la población sobre la violencia machista y fomentar la prevención desde diferentes ámbitos.

Uno de los actos centrales será la VIII Andaina contra la Violencia de Género, que se celebrará el sábado 21 de noviembre bajo el lema "Camiño libre, rede segura". La iniciativa propone recorrer juntos las calles del municipio en una caminata urbana de cuatro kilómetros y dificultad baja, abierta a la participación ciudadana.

La salida está prevista para las 10:00 horas desde la cubierta del campo de la fiesta de Arteixo. La organización ha establecido un límite de 450 participantes, por lo que las plazas son limitadas y será necesario inscribirse previamente para poder tomar parte en la actividad.

La caminata pretende convertir el deporte y la participación vecinal en herramientas para visibilizar el rechazo a la violencia contra las mujeres. El lema elegido para esta edición pone también el foco en la importancia de construir espacios seguros y libres de violencia, tanto en las calles como en los entornos digitales.

Teatro y defensa personal

La programación municipal incluye también propuestas culturales y formativas. Entre ellas figura la representación teatral de "Señores (una comedia machirula)", prevista en el auditorio del Centro Cívico Cultural de Arteixo. La obra se incorpora a las actividades de sensibilización organizadas alrededor del 25N.

Además, el calendario contempla un taller de defensa personal dirigido a mujeres, una actividad orientada a ofrecer herramientas y conocimientos que puedan resultar útiles para afrontar situaciones de riesgo y reforzar la seguridad y la confianza personal.

Actividades en los colegios

El miércoles 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Arteixo iluminará la fachada de la casa consistorial como gesto simbólico de apoyo a esta jornada reivindicativa.

Ese mismo día, la programación dará especial importancia al ámbito educativo con la celebración de jornadas sobre prevención de la violencia digital en los centros escolares. Estas actividades buscan acercar a los más jóvenes los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías y las distintas formas de violencia que pueden producirse a través de internet y las redes sociales.