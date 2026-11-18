El mercadillo gastronómico ideal para visitar esta Navidad: 20 casetas con dulces, artesanía y mucho más

Los mercadillos son un clásico navideño ideal para pasear en familia, comprar artesanía y disfrutar de delicias gastronómicas de la temporada, como turrones, churros con chocolate y mazapanes.

En este contexto, Galicia ofrece varias opciones para disfrutar de los mercadillos navideños, desde A Coruña hasta Vigo. Conocida por su Muralla romana, Lugo también alberga una feria navideña que combina gastronomía, artesanía y entretenimiento.

A partir del 4 de diciembre

La cuenta atrás para las fiestas comenzó el pasado 1 de noviembre cuando Mariah Carey dio la bienvenida a la temporada navideña con el clásico villancico All I Want for Christmas is You. A día 18, quedan exactamente 37 días para la Navidad de 2026.

Como cada año, la programación de ocio para estas fiestas incluye una amplia variedad de planes y actividades para todos los públicos, entre ellas un mercadillo gastronómico y de artesanía en la ciudad de Lugo.

El Ayuntamiento ha abierto esta semana la convocatoria para participar en el Mercado de Navidad, que se celebrará en la Plaza Mayor entre el 4 de diciembre y el 5 de enero. La iniciativa contará con 20 casetas de madera destinadas a la venta de productos artesanos, artículos navideños y propuestas de hostelería local.

La participación será gratuita y las personas interesadas podrán presentar su solicitud hasta el 30 de noviembre. La asignación de casetas se realizará mediante sorteo público el próximo 1 de diciembre, a las 12:00 horas.

Gastronomía, artesanía y más

Vecinos y visitantes podrán visitar el Mercado de Navidad de Lugo del 4 de diciembre al 5 de enero. Según la información disponible, contará con un total de 20 casetas de madera, distribuidas en las siguientes modalidades: Comercio artesano y productos navideños (16 casetas) y Hostelería (4 casetas).

Las casetas de comercio artesano y productos navideños estarán destinadas a la venta de productos artesanales, artículos de elaboración propia, decoración navideña y regalos, mientras que las casetas de hostelería contarán con servicio de alimentos y bebidas para su consumo durante la celebración del mercado.

El Mercado de Navidad se desarrollará en la Plaza Mayor de la ciudad de Lugo, en horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas, permitiéndose su ampliación dentro del siguiente intervalo: de 11:00 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 horas.

Los días 24 y 31 de diciembre, el mercado contará con horario reducido de 11:00 a 14:30 horas, y los días 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.