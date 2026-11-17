Paula Vázquez, sobre su familia: "Me hice un test de ADN y me salió que mis padres eran primos cuartos"

Ayer, La Revuelta contó con tres invitadas en lugar de una: la influencer y creadora de contenido Dulceida, acompañada por las gallegas Carolina Iglesias y Paula Vázquez, visitaron el programa presentado por David Broncano. Las tres acudieron al espacio para hablar de la gala de los Premios Ídolo 2026, que se retransmitirá a través de RTVE Play el próximo 2 de diciembre.

Esta será la quinta edición de estos galardones, cuya gala estará presentada por Carolina Iglesias, natural de Oleiros (A Coruña), y Paula Vázquez, de Ferrol. Ambas serán las encargadas de conducir una gala que reconoce el talento y la influencia de los creadores de contenido.

Anécdotas familiares

El programa de La Revuelta dejó ayer un divertido momento durante la visita de Dulceida, Carolina Iglesias y Paula Vázquez. La conversación, que comenzó con una anécdota de la gallega Paula Vázquez, terminó involucrando a una persona del público que compartió una curiosa historia familiar.

"Yo me hice un test de ADN y me salió que mis padres eran primos cuartos, primos quintos, que digo yo, y no se nos nota al resto", comentó Paula Vázquez entre risas. La confesión dio pie a que Broncano compartiese una experiencia similar que conocía de su propia familia: "Mi padre me dijo sin darle ninguna importancia que parte muy cercana de mi familia, un matrimonio, eran primos hermanos", explicó.

La Revuelta, el programa que normaliza que tus padres sean hermanos #LaRevuelta https://t.co/ETlLPxxQN5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 16, 2026

Ante esta afirmación, una mujer del público se sintió representada y no dudó en comentarlo. Según contó, sus padres eran primos hermanos. De pequeños vivían prácticamente juntos hasta que acabaron enamorándose y casándose. Una relación de la que nacieron cuatro hijos. "Somos normales todos", dijo desatando las risas del público.

La reacción de Carolina Iglesias tampoco pasó desapercibida: "La veo muy orgullosa", comentó la cómica. Y añadió: "¿Hay más primos que se hayan liado?", a lo que la persona del público respondió negándolo.

La única sorpresa, según comentó la persona del público es que "somos todas chicas". Una información que llevó a Carolina Iglesias a rematar el momento con otra ocurrencia: "Pues igual hay que hacer eso", dijo entre risas.