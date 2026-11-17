Seis figuras internacionales de la magia llegan este viernes a A Coruña con la quinta edición de 'Galicia Ilusiona'

La magia internacional vuelve a A Coruña. El Teatro Colón acogerá este viernes 20 y sábado 21 de noviembre la Gran Gala Internacional de 'Galicia Ilusiona', el Festival Mundial de Ilusionismo de Galicia, que reunirá sobre el escenario a seis figuras de la magia reconocidas internacionalmente.

Mago Murphy, Toni Frebourg, An Ha Lim, Didak, Bonjin Koo y Diego & Elena serán los protagonistas de un espectáculo que acercará al público diferentes disciplinas del ilusionismo y que está pensado para todas las edades.

La quinta edición del festival recorrerá ocho ciudades gallegas entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre. Tras su paso por A Coruña, la gala llegará a Cangas, Vigo, Pontevedra, Lugo, Ferrol, Ourense y Santiago de Compostela.

El espectáculo está dirigido y producido por Pedro Bugarín y Dani Polo y se ha consolidado en los últimos años como una de las citas de referencia de la magia en Galicia. Desde su nacimiento, ‘Galicia Ilusiona’ ha superado ya los 100.000 espectadores.

En la edición anterior, el festival celebró 27 funciones en ocho localidades, muchas de ellas con el cartel de completo. Una trayectoria que ha permitido consolidar una propuesta que combina grandes nombres internacionales del ilusionismo con una programación pensada para acercar la magia a diferentes puntos de la comunidad.

La presentación de esta quinta edición tuvo lugar este miércoles en A Coruña y contó con la presencia de la delegada de la Xunta en la provincia, Belén do Campo, quien destacó la consolidación del festival y el apoyo de Turismo de Galicia a una iniciativa que también busca atraer visitantes y reforzar la oferta cultural de la comunidad.

La nueva edición se celebra además en la antesala del Ano Santo Xacobeo 2027, una circunstancia que, según la Xunta, refuerza la proyección de Galicia como destino para grandes eventos culturales y de ocio.

En A Coruña, la primera oportunidad para disfrutar de esta gala internacional será este viernes 20 de noviembre en el Teatro Colón, con una segunda función prevista para el sábado 21.