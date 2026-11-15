Ha llegado a Lidl el mueble de almacenaje más práctico de la temporada: en 2 colores y por 23,99 euros

Los muebles de almacenaje son una solución muy práctica para aprovechar cada rincón de la casa.

Los armarios de rincón son perfectos para maximizar los metros disponibles, mientras que los canapés abatibles aprovechan el espacio bajo la cama sin recargar la estancia.

Mesa con almacenaje oculto

Mesa de Lidl con almacenaje oculto. Ref: 100409817002 Lidl (Web)

Para quienes necesitan sumar metros cuadrados invisibles, Lidl tiene disponible una mesa auxiliar con espacio de almacenamiento para el salón o el dormitorio.

Este modelo, con número de referencia 100409817002, no es un mueble de almacenamiento al uso: es un tablero de mesa abatible con compartimento de almacenaje oculto.

Es perfecta para zonas de estar pequeñas, al lado de la cama o incluso pasillos, ya que sus dimensiones son muy compactas: 39 cm de ancho por 37 de alto.

"Una clara ventaja es que objetos como mandos a distancia, revistas o mantas se pueden guardar discretamente, mientras que la superficie vuelve a estar utilizable de inmediato", destaca Lidl.

Materiales robustos

La mesa de almacenaje de Lidl cuenta con materiales robustos y un revestimiento de resina de melamina que facilita su cuidado y limpieza.

Además, "la estructura de acero con recubrimiento en polvo garantiza la estabilidad y un aspecto uniforme, incluso con un uso frecuente".

La mesa de Lidl cuenta con dimensiones compactas y un diseño robusto Lidl (Web)

Según la descripción del producto, resiste un peso de hasta 25 kilos y es "ideal" para lámparas y otros objetos de decoración.

Ideal para mantener el orden

Varios clientes de Lidl señalan que este mueble, marca Livarno, es una solución práctica para ganar almacenamiento en el salón o en el dormitorio.

"Muy buena calidad. Hay que montarlo, pero es muy fácil y queda genial", se puede leer en su página web.

El precio es otro aspecto a destacar: está disponible por 23,99 euros la unidad y en dos colores (roble y tuerca). No obstante, el modelo en color roble está temporalmente agotado.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y, con motivo de las fechas festivas, Lidl ha ampliado el plazo de devolución gratuita hasta el 31 de enero de 2027 para pedidos realizados entre el 8 de noviembre y el 24 de diciembre de 2026.