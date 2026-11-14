El pueblo con un mercadillo de productos locales ideal para visitar cada sábado: ropa, frutas y embutidos

Ropa, complementos, calzado, productos de alimentación, plantas o flores son algunos de los productos a la venta portodoson.gal

En Galicia existe una tradición muy arraigada: la de los feiróns. Estos mercados de venta ambulante son muy populares en la comunidad, hasta el punto de que la mayoría de los municipios celebran sus propios mercadillos, en los que decenas o incluso cientos de puestos ofrecen productos locales y de gran calidad.

Mucho más que un lugar para hacer compras, el feirón es un punto de encuentro para los vecinos de cada localidad al que también se acercan visitantes interesados en descubrir el municipio, sus costumbres y sus tradiciones. Es un día alrededor de las compras en el que se disfruta del buen ambiente, ves a gente que, quizá, hace tiempo que no veías, y adquieres productos a buen precio.

De 09:00 a 14:00 horas

Pan y embutidos en el mercado de los sábados de Porto do Son (A Coruña) portodoson.gal

Uno de los mercadillos ambulantes más tradicionales en la provincia de A Coruña es el de Porto do Son, que tiene lugar todos los sábados en horario de 09:00 a 14:00 horas en tres localizaciones: la Plaza de España, la fachada marítima y Camiño Novo.

Esta cita semanal convierte a las calles del municipio en un punto de encuentro en el que vecinos y visitantes pueden disfrutar de una mañana de sábado de compras, paseos y buen ambiente.

A lo largo de sus decenas de puestos es posible encontrar prácticamente de todo. La oferta incluye ropa, calzado, complementos y bolsos, con opciones para todos los gustos y bolsillos.

Puesto de ropa en el mercado de los sábados de Porto do Son (A Coruña) portodoson.gal

También hay espacio para los productos de alimentación, uno de los grandes atractivos de cualquier mercadillo gallego: frutas y verduras frescas, embutidos, quesos, dulces, frutos secos y otras delicias con los que llenar la cesta de la compra con productos variados.

Y, por supuesto, tampoco faltan algunos de esos puestos para chuparse los dedos. Es el caso de los tradicionales churros, cuyo olor es indescriptible y que hace que, aunque no tuvieses ganas, al final acabes comprando una docena. Por su parte, los puestos de plantas y flores son ideales si quieres dar un toque de color y vida a tu casa.

Así, el mercadillo de Porto do Son es perfecto para adquirir buenos productos, pero también para disfrutar del ambiente que se genera, curiosear entre los puestos, charlar con los vendedores y, simplemente, disfrutar de los mercados populares gallegos.

Tanto si buscas algo concreto como si te apetece disfrutar de una mañana diferente, el mercado de los sábados de Porto do Son es una buena excusa para acercarse al municipio.