Un peregrino recrea 2.000 años de Santiago en 12 minutos: "Es bonito ver cómo crece la ciudad"

Mattia Penna lleva casi 10 años viviendo en Valencia, pero la ciudad situada junto al Turia no es la única que le ha robado el corazón. Santiago de Compostela lo conquistó en 2019 cuando hizo la primera ruta del Camino de Santiago y este 2026, siete años después, ha recreado a través de un vídeo 3D cómo ha crecido la ciudad en los últimos 2.000 años: desde un sepulcro en el bosque hasta la actualidad.

Un trabajo que le ha llevado tres semanas, pero que comenzó mucho antes con el proceso de documentación y búsqueda de información para conocer cómo se desarrolló la capital gallega. O, si miramos más atrás, el proyecto nació cuando hizo su primer Camino de Santiago, quedando prendado de la meta.

La primera ruta que hizo este desarrollador de software afincado en Valencia desde 2018 fue el Camino Portugués de la Costa. "Escuchaba a la gente hablar del Camino, me decían que era muy bonito. En 2019 tuve la oportunidad de hacer el primero y me enamoré de Santiago, es muy lindo", explica el italiano, que confiesa que es un apasionado del mar y de los paisajes que regala.

Tres años después, en 2022, Mattia Penna hizo el Camino del Norte empezando en Irún, una experiencia "completa" que define como "fantástica". Y aunque todavía no ha tenido la oportunidad de repetir, Santiago sigue en su mente y en su corazón, y así lo ha reflejado en el proyecto que ha compartido en su perfil de Youtube.

Aficionado a los mapas

"Como muchos peregrinos, le tengo cariño a Santiago. Soy un aficionado a los mapas, me encantan los mapas antiguos, interpretarlos, y la cartografía. Y soy desarrollador de software, así que probé a hacer una imagen 3D de la ciudad para entender mejor su historia", explica el italiano, que de forma prácticamente paralela hizo un vídeo de Valencia.

La mayor dificultad con la que se encontró Mattia Penna fue la de encontrar información sobre la que basar su proyecto personal, ya que los datos que localizó online no siempre eran los que necesitaba. Precisamente, el joven invita a cualquier persona que detecte algún error o algo que pueda ser modificado este vídeo de 12 minutos a dejar un comentario en Youtube para poder solventarlo.

El resultado es una impresionante recreación de la evolución de la zona en la que está Santiago hasta la actualidad, mostrando cómo la ciudad "crece desde una estación de calzada romana y una tumba en el bosque" hasta convertirse en la capital de Galicia. El vídeo ha sido un éxito entre los peregrinos que compartieron con él la experiencia del camino, y también ha triunfado entre sus familiares y amigos.

Y es que las imágenes no solo hacen un repaso al crecimiento de la ciudad en cuanto a su expansión, sino que contiene información sobre los hechos históricos más relevantes, con especial atención a todo lo que gira alrededor del Camino de Santiago y sin dejar de reflejar situaciones trágicas como el accidente ferroviario de Angrois.

"Es muy bonito poder ver crecer la ciudad de esta manera", añade el autor de las imágenes, que señala que las amistades que se crean en el Camino de Santiago "se quedan". "Me gustaría poder hacer de nuevo el Camino, tal vez una ruta menos conocida", añade este joven natural de Origomosso, situado al norte de Italia, que ya cuenta los días para regresar a Galicia.