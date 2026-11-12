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Melendi, Kiko Veneno, Luis Piedrahita y mucho más: ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?
El segundo fin de semana del mes de noviembre traerá a la ciudad herculina grandes conciertos y espectáculos de humor
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La banda sonora del fin de semana estará protagonizada por Melendi, quien aterriza en la ciudad herculina con un triplete de fechas histórico. Paralelamente, Kiko Veneno dará un concierto el viernes 13 como parte del ciclo A Coruña Live XPerience. La segunda semana de noviembre se completará con dos fechas del icónico humorista gallego Luis Piedrahita.
También continuaremos celebrando nuevos conciertos y espectáculos como parte de Festigual y podremos disfrutar de dos eventos deportivos: la segunda edición de Nada y Corre y la prueba atlética 5K de Leyma. La guinda del pastel del fin de semana la pondrá el partido entre el Dépor Abanca y el FC Barcelona.
Conciertos del fin de semana
El jueves 12 a las 21:00 horas la sala Mardi Gras recibirá a Henri Herbert y su banda, un destacado cantautor de rock&blues reconocido internacionalmente. Es conocido por sus álbumes Boogie Till I Die, Blues Piano Grooves y Get It While It's Hot.
El jueves 12, viernes 13 y sábado 14 a las 21:00 horas podremos disfrutar de la legendaria figura del pop-rock español, Melendi, quien se subirá al escenario del Coliseum con un triplete histórico como parte de su Pop Rock Tour 2026.
El viernes 13 a las 20:30 horas vuelve el ciclo de conciertos A Coruña Live XPerience al Palacio de la Ópera con una actuación inédita de Kiko Veneno, una de las leyendas vivas de la música española, quien a día de hoy sigue conquistando a las nuevas generaciones con su estilo ecléctico.
El viernes 13 a las 23:00 horas aterriza en la sala Mardi Gras la conocida banda formada en Valladolid conocida como Levitants, quienes prometen regalarle a la ciudad herculina una noche entera del mejor post-punk, garage y after-punk.
El sábado 14 a las 21:00 horas tenemos cita en el Palacio de la Ópera con Shinova, el grupo que trae su tour La Tormenta Perfecta hasta la ciudad herculina, donde darán un concierto inolvidable en el que sonarán éxitos como La sonrisita intacta, Te debo una canción y Qué casualidad. ¿Te lo vas a perder?
Fútbol del fin de semana
El domingo 15 a las 18:00 horas tenemos una nueva cita en el Estadio Municipal de Riazor con motivo del partido entre el Dépor Abanca y el FC Barcelona.
Será un nuevo encuentro del fútbol femenino en el que el equipo blanquiazul intentará hacerse con la victoria.
Proyecciones del fin de semana
Arranca el segundo fin de semana del mes de noviembre con nuevas sesiones de la edición de 2026 del Cormorán Film Fest, celebrado en la Filmoteca de Galicia.
El fin de semana se completará con una proyección internacional en el Fórum Metropolitano y otras dos opciones en la Filmoteca de Galicia como parte del ciclo de Fóra de serie y el Centenario de Rafael Azcona.
Toda la programación de Cormorán Film Fest 2026:
Jueves, 12 de noviembre
A las 18:00 horas
- Oralia de Rocío Quillahuaman
- Amma, Do Giraffes Cry? de Kartikeya Saxena
- Next Stop: Fontenay de Charlyne Genoud
- Hasta mañana si Dios quiere de Alejandro Egido
Viernes, 13 de noviembre
A las 18:00 horas
- Vivomorto de André Santos y Marco Leão
- I Don't Speak Dog (But I'll Try) de Rime Tsujino
- Ningú borda de Húlia Coldwell Serra
- Respite de Mads Toft Hansen y Alma-Oline Weitling
- The Wind in Ash de Kun Sun
Sábado, 14 de noviembre
A las 18:00 horas
- Adam's Apple de Amy K. Jenkins
Todas las proyecciones de la Filmoteca de Galicia:
- Jueves 12 a las 20:00 horas - Dogville de Lars von Trier
- Viernes 13 a las 20:30 horas - El año de las luces de Fernando Trueba
Todas las proyecciones del Fórum Metropolitano:
- On vous croit (Eu créote) de Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys - Jueves 12 y viernes 13 a las 20:00 horas, sábado 14 a las 17:30 y 20:00 horas
Festigual
El festival por las artes inclusivas, conocido como Festigual, continúa a lo largo de esta semana con diferentes charlas, talleres, espectáculos y conciertos en diferentes salas de la ciudad herculina. Todas estas actividades tienen como punto en común difundir la cultura y el arte inclusivo.
Algunos de los eventos más destacados de este fin de semana:
Del jueves 12 al lunes 16 de noviembre
VI Xornadas Arte e Saúde - Varios lugares de A Coruña
Jueves, 12 de noviembre
- Concierto O son das emocións: unha escoita a cegas de la Banda Municipal de Música de A Coruña - Centro Ágora
Viernes, 13 de noviembre
- Representación de Soño dunha noite de verán de Muxicas (ONCE) - Centro Ágora
Apolípticamente correcto
El jueves 12 y viernes 13 a las 20:00 horas podremos disfrutar de dos días seguidos en el Teatro Colón de uno de los cómicos más reconocidos de Galicia y España: Luis Piedrahita, quien lleva desde el año pasado recorriendo teatros y salas españolas con su espectáculo Apocalípticamente correcto.
En este monólogo, el humorista gallego habla sobre la libertad y todo lo que la limita. Más de una hora llena de las ocurrencias más absurdas y surrealistas recién salidas de la mente de Luis Piedrahita.
¡Consigue ya tus entradas y disfruta en vivo de una de las figuras del humor más grandes de Galicia!
II Feira Multisectorial
El jueves 12 de 09:30 a 18:00 horas tendrá lugar la segunda edición de la Feira Multisectorial e de Emprego en el CIE Mans de Pocomaco, que será de entrada gratuita y abierta a todo el público.
El objetivo de este encuentro es impulsar el contacto entre empresas, entidades y personas, favoreciendo así a la búsqueda de empleo y potenciando las oportunidades laborales de la ciudadanía.
El Show de Edén Serrano
El viernes 13 a las 20:00 horas aterriza Edén Serrano en el Auditorio de la Sede Afundación con su nuevo monólogo, más de una hora del humor más salvaje, irreverente y divertido que ni tú ni tus amigos os vais a querer perder.
El humorista Edén Serrano destaca por su estilo único, directo y mordaz. Ya ha conseguido conquistar teatros y salas de toda España con sus reflexiones de la vida cotidiana, anécdotas sorprendentes y, cómo no, la misma tontería de siempre.
¿Te animas a pasar una noche de risas? Consigue tus entradas antes de que se acaben.
Tardeo Los40 Classic
El sábado 14 a las 18:30 horas se podrá disfrutar de una nueva edición del Tardeo de Los40 Classic en la sala Pelícano.
La fiesta ochentera vuelve a la ciudad herculina por todo lo alto, donde presentará una nueva temporada junto a Guillém Caballé.
¿Estás preparado para bailar, cantar y disfrutar de los mayores éxitos de los 80 y 90? ¡Apúntate ya al tardeo más ochentero!
VII Ciclo Butaca de Jazz
Uno de los ciclos de música jazz más reconocidos de la ciudad herculina, Butaca de Jazz, vuelve este mes con su séptima edición, la cual dará inicio el sábado 14 y finalizará el sábado 28.
Al igual que años anteriores, Butaca de Jazz se celebrará en el Auditorio Sede Afundación y todos los conciertos darán inicio a las 20:00 horas.
Nuestra cita inaugural tendrá lugar este fin de semana, sábado 14, con un concierto inédito de Abe Rábade al piano. El autor compostelano ha publicado quince álbumes y ha demostrado ser uno de los compositores más destacados de la escena jazzística gallega.
II Nada e Corre
El sábado 14 tenemos un nuevo evento deportivo que dará inicio en la Piscina Municipal de Riazor y reunirá a diferentes categorías alrededor de diferentes zonas de A Coruña como Carballo, A Coruña, Arteixo, Costa da Morte, Betanzos y Sada.
La segunda edición de Nada y Corre dará inicio a las 10:00 horas con la primera etapa siendo la modalidad de natación, mientras que la prueba de atletismo empezará a las 12:30 horas en la Rúa Manuel Murguía.
Carrera 5K Leyma
El domingo 15 tendrá lugar en la ciudad herculina la carrera de 5K Leyma Coruña, una jornada deportiva que incluye una carrera popular de 5 kilómetros, una andaina a la misma distancia y el Campeonato de Empresas 5K Company Race.
El evento dará inicio oficialmente a las 11:00 horas en el Paseo Marítimo de As Esclavas, donde también estará situada la meta.
¡Todavía estás a tiempo de inscribirte! Puedes hacerlo en el siguiente enlace hasta el miércoles 11.