Dos peregrinos se enamoran en el Camino de Santiago y se casan en la Catedral: "Acabaron encontrándose"

Karly y Maximine se conocieron en el Camino de Santiago y se casaron en la ciudad compostelana. Mero Afonso

El amor se celebra, independientemente de lo lejos que se esté de casa. Esto lo saben bien Karly y Maximine, dos peregrinos que iniciaron el Camino de Santiago por separado y que cruzaron sus pasos para no separarse nunca más, una promesa que sellaron en la capital gallega con una boda íntima que inmortalizó el fotógrafo Mero Afonso.

"Me escribieron hace seis o siete meses un email contándome que iban a hacer de nuevo el Camino de Santiago y al llegar a Santiago querían casarse en la Catedral. Estaban buscando un fotógrafo de bodas en Galicia y de casualidad, en internet, me encontraron a mí y se enamoraron de mi estilo", relata el profesional.

Él, canadiense, ella, estadounidense, hicieron una de las rutas xacobeas hace unos tres años por su cuenta. Pero el Camino siempre tiene algo para sorprender y en su caso les regaló una bonita historia de amor. "Coincidieron en espacio, lugar y tiempo y acabaron encontrándose. El roce hizo la amistad, la amistad el cariño y al final acabaron enamorándose", continúa Mero Afonso.

Karly y Maximine regresaron a casa, ya como pareja, y se instalaron en Canadá. Este 2026, años después de que el Camino de Santiago fuese testigo de su historia, regresaron a la ciudad para sellar su amor en una ceremonia íntima en A Corticela, la iglesia fundada a finales del siglo IX que se esconde dentro de la Catedral y en la que se ofician este tipo de ceremonias.

El hijo del canadiense y un amigo de la pareja los acompañaron durante este último y simbólico Camino de Santiago y fueron, además, testigos del enlace.

El fotógrafo

Mero Afonso, que ayudó a la pareja con los trámites, reflejó de forma natural la bonita historia que ha unido a los dos peregrinos. El fotógrafo los acompañó desde la zona en la que se alojaban hasta el templo, manteniéndose al margen de los protagonistas sin perder detalle de cada paso que daban.

"Los casó un cura africano que no hablaba nada de español y con un inglés que era difícil de entender. Era la primera ceremonia que hacía en su carrera. Fue muy simpático", relata como anécdota Mero Afonso, que añade: "Antes de entrar a la Catedral coincidimos con una chica alemana con la que habían coincidido en este segundo Camino y la invitaron a entrar para que leyera algo para ellos".

Humor, emoción y amor se dieron la mano en una ceremonia tras la que los ya marido y mujer se sacaron fotos en la zona vieja de Santiago, testigo del inicio de su historia. "Mientras les enseñaba todos mis rincones favoritos, íbamos caminando y disfrutando del paseo, del entorno", explica el fotógrafo.

El profesional aprovechó los magníficos paisajes que ofrece Santiago, así como los fondos de lujo de la zona histórica, para inmortalizar durante unas dos horas y media la historia de amor de esta pareja. Una historia que fue captada por el perfil Mira Compostela, volviéndose viral y llegando a miles de personas.