A Coruña acogerá este jueves un encuentro para parejas que preparan su viaje de novios

Embajador Viajes organiza en Cantón 23 una velada con una presentación sobre lunas de miel, asesoramiento, cóctel y sorteos para las parejas invitadas

Embajador Viajes celebrará este jueves, 12 de noviembre, en Cantón 23, en A Coruña, un encuentro dedicado a los viajes de novios. Bajo el lema «Inspírate y descubre», la convocatoria pone el foco en las lunas de miel de 2027 y combinará una presentación de propuestas con un espacio para que las parejas puedan compartir sus ideas y resolver dudas con asesores.

La recepción de los invitados comenzará a las 20:00 horas. Media hora después, a las 20:30, tendrá lugar la presentación central de la velada, a cargo de una profesional del sector con experiencia en este tipo de viajes. La charla buscará ofrecer inspiración a quienes estén preparando su luna de miel.

El programa continuará a las 21:30 horas con un cóctel y un encuentro con los asesores. Durante este tramo se servirá una selección de tapas y las parejas podrán conversar con los profesionales sobre el viaje que tienen en mente, plantear sus preferencias y trasladar sus consultas.

Sorteos y regalos para cerrar

La última parte del encuentro estará dedicada a las sorpresas. A las 22:30 horas se celebrará un sorteo de detalles entre las parejas invitadas, como agradecimiento por su participación.

El cierre está previsto para las 22:40 horas, con la entrega de los regalos sorteados y la despedida de los asistentes. La convocatoria cuenta con plazas limitadas y establece la confirmación previa de asistencia.