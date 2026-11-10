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José Luis Ábalos se cuela en el examen de una oposición en Galicia y sorprende a los candidatos
Hubo una pregunta del examen de acceso al grupo Auxiliar Administrativo del Sergas que sorprendió a más de uno por su peculiaridad
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El pasado domingo, miles de personas se desplazaron al Recinto Feiral Internacional de Silleda (Pontevedra) para realizar las pruebas de la fase de oposición del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Durante la tarde, llegó el turno de 8.003 aspirantes que se presentaban al examen de acceso al grupo Auxiliar de la función administrativa, para el que se ofertaban 192 plazas.
Lo que muchos de estos candidatos no esperaban era encontrarse con una pregunta de lo más peculiar durante la prueba, que sorprendió a los aspirantes y puso una cierta nota cómica a una jornada marcada por los nervios y, por supuesto, la competitividad.
José Luis Ábalos en el examen
Con los nervios a flor de piel y el bolígrafo cargado de tinta para evitar cualquier imprevisto, te preparas para afrontar uno de los exámenes más importantes. Miles de personas te rodean, pero solo 192 conseguirán hacerse con una de las plazas ofertadas.
Empiezas a responder las preguntas: 1, 2, 3....50...80. Todo parece ir bien hasta que llegas a la número 81. Entonces, una sorpresa te hace parar y que puede que incluso soltar una carcajada o, por qué no, enfadarte, porque, al fin y al cabo, no es un momento para bromas.
De repente, te encuentras con un nombre que lo más seguro es que no esperabas encontrarte en un examen de estas características.: José Luis Ábalos. ¿Por qué? Solo el tribunal encargado de crear el examen lo sabe.
El enunciado de la pregunta dice así: "José Luis Ábalos traballa nunha tenda de electrodomésticos desde o día 01/05/2018. O día 05/11/2019 practicando o seu deporte favorito rompe a clavícula e inicia un proceso de incapacidade temporal debido ao seu accidente, ata o día 13/03/2020 que é dado de alta médica. Cal das seguintes opcións é correcta?"
Así, el exministro se convierte en el inesperado protagonista de un supuesto práctico en el que los aspirantes deben demostrar sus conocimientos sobre la incapacidad temporal y el funcionamiento de la Seguridad Social. Para ello, el tribunal plantea cuatro posibles respuestas entre las que los candidatos deben elegir la correcta.
- O subsidio abonarase con cargo da seguridade social desde o día da baixa no traballo
- O subsidio abonarase con cargo á seguridade social desde o día seguinte ao da baixa no traballo
- O subsidio abonarase a partir do cuarto día de baixa no traballo, aínda que desde o día cuarto ao décimo quinto día de baixa, ambos inclusive, o subsidio estará a cargo do empresario
- O subsidio abonarase a partir do cuarto día de baixa no traballo, aínda que desde o día cuarto ao vixésimo día de baixa, ambos inclusive, o subsidio estará a cargo do empresario
Una situación cuanto menos curiosa que, en medio de la tensión de un examen de oposición, seguro que arrancó alguna que otra sonrisa.