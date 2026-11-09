Los Reyes Magos durante una de las entregas de regalos a los usuarios de una residencia de mayores Cedida

Reyes Magos de Verdad busca voluntarios en A Coruña y alrededores: "No puede quedarse nadie sin su regalo"

La Navidad está cada vez más cerca y, con ella, vuelve a A Coruña una de esas iniciativas que demuestran que un pequeño gesto puede significar mucho para otra persona. Reyes Magos de Verdad busca voluntarios dispuestos a cumplir los deseos de niños y personas mayores que, por diferentes circunstancias, podrían quedarse sin regalo estas fiestas.

El proyecto, que celebra su decimosexto año en A Coruña, permite que cualquier persona se convierta en Rey Mago por un día. El funcionamiento es sencillo: basta con inscribirse, recibir una carta con tres deseos, escoger uno de ellos y comprar el regalo solicitado, cuyo importe debe situarse entre los 35 y los 40 euros.

Detrás de esta iniciativa están Emma Martínez de la Fuente y Teresa Castro González, que comenzaron a desarrollarla en A Coruña hace 16 años. Con el paso del tiempo, el proyecto ha ido creciendo y actualmente cuentan también con la colaboración de Tania Laura Lagarda Fernández y Marta Lago, las otras dos coordinadoras de la campaña en la zona.

"El objetivo es que tanto los niños como las personas mayores de centros de menores o de organizaciones que trabajan con gente sin recursos puedan tener un regalo por Reyes que, de otra manera, no tendrían", explica Emma Martínez.

En el caso de los más pequeños, destaca, se trata además de que puedan recibir aquello que realmente desean. "Es una campaña muy bonita y, después de tantos años, sigue emocionándome igual que el primer día", reconoce.

Cerca de 2.000 cartas en 2025

La dimensión que ha alcanzado el proyecto se refleja en las cifras de la última campaña. Entre las cuatro coordinadoras gestionaron cerca de 2.000 cartas de niños y personas mayores de diferentes centros y entidades sociales.

En concreto, Teresa Castro se encargó de 600 cartas; Emma Martínez, de 466; Tania Lagarda, de 674; y Marta Lago, de 221.

Sin embargo, conseguir que todas ellas encuentren a su Rey Mago no siempre resulta sencillo. Emma recuerda que el año pasado, a 10 de diciembre, todavía quedaban cartas sin cubrir.

La coordinadora insiste en la importancia de que quienes se inscriban cumplan su compromiso. "Si yo le pido a un centro 50 cartas, tengo que llevarle 50 regalos. No puede quedarse nadie sin el suyo. Necesitamos a cientos de personas dispuestas a comprar un regalo. Pero es tan gratificante que, cuando nos preguntan si vamos a seguir otro año, ¿cómo vamos a decir que no?", subraya.

Emma Martínez y Teresa Castro, impulsoras de Reyes Magos de Verdad en A Coruña, acompañadas de una de sus pajes Cedida

Cómo convertirse en Rey Mago

Participar en Reyes Magos de Verdad está al alcance de cualquier persona. El primer paso es acceder a la página web www.reyesmagosdeverdad.org y completar el formulario de inscripción.

Los participantes pueden escoger la zona en la que desean colaborar, seleccionar una coordinadora o indicar si prefieren recibir cartas de niños, de personas mayores o de ambos. Cada voluntario puede solicitar hasta cinco cartas.

Entre el 1 y el 10 de diciembre, aproximadamente, recibirán por correo electrónico la carta asignada, con tres deseos y las instrucciones para preparar la entrega.

A partir de ese momento, tendrán entre diez y quince días para escoger uno de los regalos, comprarlo y entregarlo debidamente empaquetado e identificado con el código correspondiente.

La campaña cuenta con puntos de recogida en A Coruña y diferentes municipios del área metropolitana, entre ellos Cambre, Oleiros, Betanzos, Culleredo y Carral.

Además, quienes vivan fuera de estas localidades también pueden colaborar. "Tengo amigas en Madrid que compran el regalo por internet, lo envían empaquetado y nosotras nos encargamos de entregarlo", explica Emma.

Empresas que también ayudan

La iniciativa cuenta asimismo con la implicación de empresas que organizan campañas solidarias entre sus trabajadores. Según explica Emma, más de una decena de compañías colaboran actualmente con Reyes Magos de Verdad a través de este sistema.

"Hay empresas que nos escriben y nos dicen que les mandemos 50 cartas. Las reparten entre sus empleados y después se encargan de recoger todos los regalos", señala.

De esta forma, los departamentos de Recursos Humanos pueden coordinar la participación de sus plantillas y centralizar las entregas, facilitando el trabajo de las voluntarias.

Para las coordinadoras, esta colaboración supone también una garantía adicional de que los regalos lleguen a tiempo a sus destinatarios.

Una de las cartas escritas por una niña en una edición anterior de la campaña Cedida

Regalos que emocionan

Detrás de cada carta hay historias muy diferentes. Algunas proceden de centros de menores, otras de familias atendidas por entidades sociales y muchas están escritas por personas mayores que viven en residencias.

La campaña Reyes Magos de Verdad colabora con numerosas entidades sociales, centros de acogida, residencias y organizaciones de A Coruña y otros municipios gallegos, con el objetivo de que sus usuarios puedan recibir un regalo durante las fiestas navideñas.

Entre los centros de menores que participan se encuentran el Centro de Menores Concepción Arenal y el Centro de Menores San José de Calasanz, ambos en A Coruña, así como el Centro de Menores María Inmaculada, situado en Bañobre, Miño.

La iniciativa también llega a la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas del Ayuntamiento de A Coruña, al Centro de Orientación Integral a la Familia (COIF), de la Asociación Centro Familiar Fonseca de los Jesuitas, y al CPR López y Vicuña, de las Religiosas de María Inmaculada.

A ellos se suman Cáritas de A Coruña, Bergondo, Sada y Santa Cruz, así como los servicios sociales de los ayuntamientos de A Coruña, Culleredo, Carral y Abegondo, con la participación de los Amigonianos.

La red de entidades colaboradoras incluye también a la ONG Equus Zebra, AGA UCRAÍNA (Asociación de Ayuda para Ucrania), la Asociación de Mulleres Rurais A Maristela de Sobrado dos Monxes, Renacer y la Fundación Juan Soñador, a través de su programa Teranga.

Las personas mayores también ocupan un lugar importante en esta campaña. Entre los centros destinatarios se encuentran las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Pontedeume, la residencia García Hermanos de Betanzos, el Centro Pai Menni de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, también en Betanzos, y la residencia Santa Teresa Jornet de A Coruña.

La iniciativa llega asimismo al Cottolengo del Padre Alegre, en Santiago de Compostela.

En algunos casos, los regalos se entregan a las familias para que puedan colocarlos bajo el árbol de Navidad y mantener la ilusión de los más pequeños. En otros, son las propias coordinadoras quienes acuden a los centros para repartirlos.

Una de las entregas más especiales tiene lugar en el centro de menores San José de Calasanz, donde tres voluntarios se disfrazan de Melchor, Gaspar y Baltasar para repartir los paquetes.

"Vamos con los tres Reyes Magos y cada niño recibe su regalo. Es muy bonito", cuenta Emma. En estos centros, las entregas suelen celebrarse después del día de Reyes, cuando los menores regresan tras las vacaciones navideñas.

Las visitas a las residencias también dejan momentos especialmente emotivos. Emma recuerda con cariño las celebraciones organizadas para los mayores, que reciben sus regalos acompañados de música y actividades.

La coordinadora recuerda que, aunque algunos residentes cuentan con familiares que los visitan y les llevan regalos, otros apenas reciben visitas. Por eso, el proyecto busca que todos puedan disfrutar de ese momento sin establecer diferencias.

Ninguna carta sin respuesta

A pesar del esfuerzo organizativo que supone gestionar cientos de cartas, coordinar a los voluntarios y distribuir los regalos entre numerosas entidades, Emma asegura que la ilusión de quienes los reciben compensa todo el trabajo.

Por ello, anima a la gente a sumarse un año más a esta campaña solidaria y recuerda que no es necesario formar parte de ninguna organización para convertirse en Rey Mago de Verdad.

Quienes deseen colaborar pueden inscribirse en www.reyesmagosdeverdad.org y seleccionar a una de las coordinadoras de A Coruña y el punto de entrega disponible. "Para nosotros puede ser un pequeño gesto, pero para quien recibe ese regalo puede significar muchísimo", concluye.