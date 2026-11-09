Regresa Galicia Ilusiona con lo mejor de la magia: todas las ciudades y fechas de 2026

La magia regresa a Galicia para despedir 2026 de la mano de Galicia Ilusiona. La quinta edición de este evento lleno de luz y sorpresas ha sido presentada este lunes en Santiago de Compostela en un acto en el que ha estado presente el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román.

Dirigido por Pedro Bugarín y Dani Polo, el Festival Mundial de Ilusionismo de Galicia reunirá a seis artistas internacionales multipremiados: Mago Murphy, Toni Frebourg, An Ha Lim, Didak , Bonjin Koo y Diego & Elena, que ofrecerán lo mejor del ilusionismo en diferentes teatros y auditorios gallegos, acercando espectáculos a miles de espectadores.

La programación de las galas internacionales será entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre en ocho municipios gallegos: A Coruña, Cangas, Vigo, Pontevedra, Lugo, Ferrol, Ourense y Santiago de Compostela. Las fechas de cada una de las localizaciones son las siguientes:

A Coruña: 20 y 21 de noviembre

Cangas do Morrazo: 22 de noviembre

Vigo: 27 y 28 de noviembre

Pontevedra: 29 de noviembre

Lugo: 4 de diciembre

Ferrol: 5 y 6 de diciembre

Ourense: 11 de diciembre

Santiago: 12 y 13 de diciembre

Las entradas para disfrutar de estas mágicas citas ya están a la venta. El espectáculo dura aproximadamente una hora y media y es apto para todos los públicos, ya que tanto pequeños como mayores se lo pasarán en grande.

Galicia Ilusiona, que cuenta con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia de Turismo de Galicia, se ha consolidado como una de las grandes citas culturales y del entretenimiento del calendario gallego, contribuyendo a la promoción de Galicia como destino de referencia para grandes eventos culturales, según informan desde la organización.