La pista de hielo de Oleiros (A Coruña), en una imagen de archivo. Cedida

Oleiros (A Coruña) volverá a tener pista de hielo: abrirá el último fin de semana de noviembre

Oleiros volverá a patinar sobre hielo y a disfrutar de atracciones infantiles esta Navidad. La pista de hielo abrirá al público el último fin de semana de noviembre, tal y como han confirmado fuentes municipales a Quincemil.

La pista de hielo estará ubicada en el Polideportivo de Perillo y mantendrá su actividad hasta después de Reyes. Asimismo, la programación navideña se completará con atracciones infantiles situadas en Santa Cruz, que estarán disponibles a precios populares.

Por el momento, se desconoce el precio de acceso a la pista, que el año pasado tenía un coste de seis euros por media hora, incluyendo el alquiler de los patines.