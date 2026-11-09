Llega a A Coruña un mercadillo exclusivo con firmas de toda España: solo 2 días de noviembre

Los días 14 y 15 de noviembre, el Hotel NH Collection Finisterre, ubicado en Pr. Parrote, 2-4 15001 A Coruña, acogerá la edición de la Ruta Poderío Market en el norte de España. Será durante dos jornadas, el espacio se llenará de más de 25 marcas emergentes de moda, calzado, cosmética, artesanía, complementos y mucho más.

Firmas procedentes de distintos puntos de la península, junto con marcas y talento local, se darán cita en A Coruña en esta primera edición, consolidando al mercado como un punto de encuentro para la creatividad, la innovación, el emprendimiento y el diseño.

El horario de apertura al público será de 11:00 de la mañana hasta las 21:00 horas de la noche. Además, la entrada será gratuita.

El evento será de sábado a domingo en el hotel, creando un ambiente entre compras, música y el mejor entorno.

A Coruña será la segunda ciudad de la Ruta de Poderío Market en descubrir este planazo en el norte de España, un evento consolidado en el sur del país que ya ha recorrido más de 20 ciudades de toda España y que continúa expandiendo su propuesta de diseño, creatividad y emprendimiento a nuevos territorios.

En esta edición, el público podrá disfrutar de una cuidada selección de marcas procedentes de distintos puntos del país, que presentarán en la ciudad las últimas novedades en moda y estilo de vida.