Betanzos (A Coruña) pasa a la siguiente fase del concurso de Ferrero Rocher para ser iluminado esta Navidad 2026

Betanzos (A Coruña) ha superado la primera fase del concurso navideño de Ferrero Rocher tras imponerse en un reñido duelo contra Mondoñedo (Lugo).

Conocida históricamente como la Ciudad de los Caballeros, Betanzos ya forma parte de la segunda fase de la campaña 'Juntos brillamos más', en la que compite junto a otras 16 localidades españolas.

Betanzos pasa a la 2ª fase

La decimotercera edición de la iniciativa de Ferrero Rocher busca llevar la magia de la Navidad a uno de los rincones más especiales del país. Para conseguirlo, la participación del público es fundamental.

En esta primera fase, Betanzos ha conseguido imponerse a Mondoñedo y continúa así su camino hacia el esperado reconocimiento navideño de la marca de bombones con avellanas.

"Betanzos, una de las antiguas siete capitales del Reino de Galicia, presume de un casco histórico declarado Conjunto Histórico-Artístico y de tradiciones tan singulares como el lanzamiento de su gran globo de papel en las fiestas de San Roque", destaca Ferrero Rocher.

Luces de Navidad en Betanzos Concello de Betanzos

Betanzos también es conocida en toda España como capital del gótico gallego, por su tortilla y por su riqueza cultural. "Participar en 'Juntos brillamos más' supone una oportunidad para seguir dando a conocer la ciudad con mucha más proyección internacional", señalan fuentes municipales.

La votación concluyó este lunes y, tras el recuento de los votos, Betanzos se ha convertido en la localidad que representará a Galicia en la siguiente fase del concurso. También han pasado de fase los siguientes municipios españoles:

Andalucía: Cazorla (Jaén)

(Jaén) Aragón: Albarracín (Teruel)

(Teruel) Asturias: Llanes

Cantabria: Potes

Castilla-La Mancha: Almagro (Ciudad Real)

(Ciudad Real) Castilla y León: Ciudad Rodrigo (Salamanca)

(Salamanca) Cataluña: Montblanc (Tarragona)

(Tarragona) Madrid: Los Molinos

Comunidad Valenciana: Bocairent (Valencia)

(Valencia) Extremadura: Olivenza (Badajoz)

(Badajoz) Galicia: Betanzos (A Coruña)

Islas Baleares: Muro (Mallorca)

(Mallorca) Islas Canarias: Villa de Mazo (La Palma)

(La Palma) La Rioja: Alfaro

Navarra: Estella-Lizarra

País Vasco: Orduña (Bizkaia)

(Bizkaia) Región de Murcia: Cehegín

Cuándo se anuncia el ganador

La competición de Ferrero Rocher se desarrollará este año en cuatro fases de votación.

Tras seleccionar los 17 municipios en sus respectivos duelos regionales, el próximo 20 de noviembre se anunciarán los 5 pueblos finalistas y el 7 de diciembre se comunicarán las dos localidades que disputarán la victoria.

Ferrero Rocher anunciará el nombre del municipio ganador de la decimotercera edición de la campaña 'Juntos brillamos más' el 14 de diciembre y se encenderá con la emblemática iluminación navideña de la marca de bombones el 16 de diciembre.

Las personas que voten por su pueblo favorito participarán en el sorteo de 100 pirámides de Ferrero Rocher y 400 sets exclusivos de copas decoradas con oro 18k con una compra mínima de 5 euros en Ferrero Rocher.