El pueblo con un mercadillo de productos locales ideal para visitar cada domingo: quesos, frutas y embutidos

En Galicia, los mercadillos forman parte de la cultura y la tradición popular. Representan ese momento en el que los vecinos llenan las calles de los pueblos y municipios para comprar productos locales y de calidad a precios asequibles, charlar y disfrutar del ambiente.

Uno de los mercadillos más conocidos de la provincia de A Coruña es el de Padrón, que se celebra cada domingo y cuyo origen se remonta a tiempos inmemoriales. Según destacan desde su propia web, "ya en la Edad Media estaba considerado uno de los más importantes de Galicia".

Productos locales de calidad

Puesto de frutas en el mercadillo de Padrón (A Coruña) padronturismo.gal

Cada domingo, las calles de Padrón se llenan de puestos, vendedores y visitantes que llegan desde distintos puntos de Galicia para disfrutar de uno de los mercadillos más conocidos y concurridos de la comunidad, reuniendo a cientos de interesados.

Solo hace falta pasarse por él para darse cuenta de todo lo que representa para el municipio. Entre sus puestos se juntan familias y grupos de amigos dispuestos a vivir un día diferente y adquirir productos de proximidad en medio de ese ambiente tan especial y característico de este tipo de feiróns.

Su origen se remonta a siglos atrás. Ya en la Edad Media estaba considerado uno de los mercados más importantes de Galicia, aunque por aquel entonces su actividad giraba en torno a la venta de ganado y otras mercancías. Actualmente, este mercado dominical ha evolucionado y ampliado su oferta, con una gran variedad de productos que lo hace muy especial.

A lo largo de sus calles puedes encontrar puestos de textiles, calzado, complementos, una gran diversidad de productos de alimentación como frutas y verduras de temporada, quesos, embutidos, todo tipo de utensilios de labranza, muebles y otros artículos súper curiosos.

Puesto de pan en el mercadillo de Padrón (A Coruña) padronturismo.gal

Pero si hay algo importante y protagonista de este mercadillo, ese es el pulpo á feira. Las pulpeiras, con sus grandes ollas y ese olor tan característico que se dispersa por todo el municipio, son uno de los puntos más visitados del día. Pulpo, churrasco, pan, vino, vermú o un café después de comer para asentar la barriga forman parte de este increíble festín.

Además, si te decides a visitar el mercadillo de Padrón por primera vez para vivir la experiencia de disfrutar de este mercadillo, no dudes en perderte por sus calles para conocer al máximo este municipio de gran riqueza histórica, literaria y con mucha naturaleza.